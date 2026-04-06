Pasquetta e prudenza…Tamponamento a catena e 12 feriti a Matera Sud

E’ accaduto nella mattinata del Lunedì dell’Angelo, o Pasquetta come è nella tradizione che vuole le gita fuori porta. Ma occorre tanta prudenza, come raccomandano i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine quando intervengono nel corso di incidenti. E quello accaduto a Matera Sud, lungo la statale 7 Matera-Ferrandina è tra questi con quattro auto coinvolti e 12 persone ferite, che hanno dovuto ricorrere alle cure del ”118. Rallentamenti inevitabili per il traffico veicolare. Squadre dei Vigili del fuoco impegnate per le operazione del caso e l’invito, sempre attuale, a rispettare distanze e limiti di velocità, anche in serata quando è previsto il rientro da gite e scampagnate.



LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera è attualmente impegnata nelle operazioni di soccorso a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla SS 7, al km 568, nei pressi dell’incrocio di Matera Sud.

Il sinistro ha visto coinvolte 4 autovetture. Complessivamente sono 12 le persone interessate dall’impatto; tra queste, al momento si registrano 4 feriti, già affidati alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.

Oltre ai Vigili del Fuoco, che stanno procedendo alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli, è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Al momento si segnalano rallentamenti nella zona interessata. Non è stata disposta la chiusura dell’arteria stradale, ma si raccomanda massima prudenza nel transito.

