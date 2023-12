Pasquale ti inforno…con una pedalata di cortesia.

Non chiamatelo butrone, termine materano che significa sfaticato, ma Pasquale Di Pede, a fare la spesa e dal fornaio di Martino ci va in bici. Non sappiamo se con pedalata assistita o tradizionale, al massimo con il cambio, ma la due ruote – a volte – ti fa incontrare gente che non ti aspetti. E così dopo il giovane maleducato che con lo scooter ti tampona l’auto, cade, alza, se ne va senza nemmeno chiedere scusa e vorresti ripagarlo ( è il minimo) con un sonore ceffone da trasferire ai genitori che l’educazione- evidentemente – non gliela hanno insegnata. Ecco capitarti l’incontro delle buone maniere da libro Cuore, o quasi. Una signora che, inavvertitamente, ti tampona la bici parcheggiata davanti al forno. Paquale non si aspetta sul campo le scuse e un numero di telefono per l’eventuale danno arrecato. ‘’ Ma siamo ancora a Matera, in Italia, c’è ancora gente responsabile e cortese?’’ si chiede Pasquale Di Pede, che alla signora risponde che la ‘’ Bici sta bene?’’ E’ la pedalata della cortesia. Vai Pasquale, non perdere tempo, imbraccia la chitarra e accenna a una canzone da dedicare a bici, signora e a tutta la compagnia della cortesia, fornaio compreso.

DUE UMANITÀ A CONFRONTO

Al mattino al forno di Martino

L’ auto ferma e spenta subisce l’urto di uno scooter mal condotto dal giovane dal carattere esuberante e sbrigativo.

La moto si piega e lui in piena forma la rialza, ma non s’informa della contusione arrecata all’auto. Incurante riparte e io pensando già ad una costatazione amichevole rimango in attesa, almeno delle scuse.

Qualche giorno dopo, esco in bici, la parcheggio appoggiata sul cavalletto sostenibile. Entro nel panificio, osservo la signora che mi precede, avverto l’aria della persona per bene.

E’ il mio turno, il cornetto di pane finisce a fette, prima di finire a tavola per poi terminare il rito del placare l’appetito.

Ritorna la signora, forse ha dimenticato qualcosa: no, questa volta ha l’aria preoccupata: “Scusi è sua la bici ? Guardi non l’ho vista, l’ho urtata nel fare retromarcia, mi dica cosa posso fare”.

La bici la trovo distesa per terra senza un lamento, la rialzo, non si avverte nessuna distorsione ai freni o ai pedali, la ruota gira, si regge ancora sul cavalletto con una leggera escoriazione; io mantengo la calma, la signora la sua agitazione e insiste: “le lascio il mio numero, se c’è da riparare qualcosa mi chiami”. Prendo il numero, veramente avrei preso volentieri insieme un caffè per la sua repentina gentilezza.

La rassicuro: “Le farò sapere, sia tranquilla.”

Riparto, la bici sembra darmi più soddisfazione, anche lei soddisfatta dal trattamento post incidente.

Dopo qualche giorno rincontro la signora allo stesso posto, mi riconosce: “non mi ha fatto sapere nulla della bici, come sta?”

“Gode di ottima salute”