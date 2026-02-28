Pasquale, quella ”lettera”ai lavoratori richiede unità e visione per uscire dalla crisi

Una stima di lunga data quella che Antonio Serravezza ha per Pasquale Natuzzi, alla guida di un gruppo che deve fare i conti con un mercato difficile, aggravato dai dazi a senso unico statunitensi, dal costo dell’energia e da un mercato globale dove la concorrenza è fatta anche di slealtà e di scelte obbligate – è il caso dell’innovazione- che deve fare i conti con la realtà. E allora quella lettera che l’imprenditore, dopo la rottura con i sindacati nella sede di Confindustria a Bari, per Serravezza ha una doppia valenza e interpretazione e può essere un boomerang se non si recuperano volontà e visioni per lavorare insieme. Verrà fuori dall’incontro di Roma, lunedì 2 marzo, presso il Ministero dell’industria e del made in Italy…con la presentazione di un piano industriale, chiaro e percorribile? Chissà



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

La lettera che il patron della Natuzzi ha inviato ai dipendenti, dopo la rottura con i sindacati, è uno di quei passaggi che segnano un prima e un dopo. Non solo per l’azienda, ma per un intero territorio che nel mobile imbottito ha costruito lavoro, identità e riscatto. Nel messaggio, il fondatore parla di sé, del suo impegno quotidiano “gratis”, della necessità di tagli, della fatica di tenere in piedi un gigante che da anni affronta un mercato globale sempre più feroce. Parole forti, dirette, quasi intime. Ma proprio per questo rischiano di diventare un boomerang. Quando un’azienda sceglie di rivolgersi ai lavoratori saltando la mediazione sindacale, sposta il confronto dal piano industriale a quello emotivo. È come se la crisi non fosse più il risultato di dinamiche economiche, scelte strategiche, investimenti mancati o mercati che cambiano, ma una questione di fedeltà, di fiducia, quasi di famiglia. Eppure, un’azienda non è una famiglia. È un sistema complesso che vive di responsabilità condivise, non di appelli al sacrificio. In un territorio come il nostro, dove ogni posto di lavoro pesa come una pietra, una lettera così può generare due reazioni opposte: solidarietà verso l’imprenditore, visto come ultimo baluardo contro il declino; oppure sfiducia, se il messaggio viene percepito come un tentativo di spostare il peso della crisi sulle spalle dei lavoratori. In entrambi i casi, la frattura si allarga. E quando le parti si irrigidiscono, la trattativa diventa un campo minato. La vicenda Natuzzi non è un episodio isolato. È il sintomo di un modello produttivo che da anni fatica a trovare una nuova rotta. Il mobile imbottito ha dato molto alla Basilicata e alla Puglia: salari, competenze, dignità. Ma oggi non basta più la storia. Servono innovazione, investimenti, visione. E soprattutto serve una governance che non si affidi alla drammaticità delle parole, ma alla concretezza dei piani industriali. In momenti di crisi, ogni frase pesa il doppio. Dire “lavoro gratis ogni giorno” può creare empatia, ma anche alimentare la sensazione che tutto sia fuori controllo. Dire “sono costretto ai tagli” può preparare il terreno, ma rischia di trasformare la paura in rassegnazione. E la rassegnazione, nel Sud, è il nemico più pericoloso. Passa dal dialogo vero, quello che non cerca colpevoli ma soluzioni. Passa dalla capacità di tenere insieme impresa e lavoro, senza trasformare la crisi in un duello personale. Passa dalla consapevolezza che il futuro del distretto non può essere costruito né contro i lavoratori né contro l’azienda, ma con entrambi.

