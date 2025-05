Pasquale Pozzuoli …canzoni e chitarra con i successi di sempre

Lo abbiamo sentito e ”raccontato” in più occasioni e luoghi: da rioni Sassi al belvedere Guerricchio a quello di piazzetta Pascoli, dove i turisti si fermano volentieri per una foto ricordo e per ascoltare canzoni senza tempo. Pasquale Pozzuoli è come un juke box. Anzi, meglio per la passione che ci mette su un repertorio davvero vasto tra canzoni italiane e straniere. Lui non si fa pregare e attacca. Lo abbiamo sentito per un omaggio ai grandi del rock del secolo scorso: da Elvis Presley a Tony Renis, da Bobby Solo a Little Tony. Un poker di canzoni che ha strappato applausi e consensi tintinnati nella custodia della sua chitarra. Poi il sorriso, il saluto e il vento che muove i capelli bianchi con un taglio da artista di strada degli States. Goo! Pasquale…Goo! con un alto brano. E parte con un brano di Mano Santana…