Pasquale non molla e per la Sanità malata ha la cura…

…Curarla, naturalmente, se vogliamo risolvere la fregatura…che ci ha capitata, con politici di ieri e di oggi che avrebbero dovuto occuparsene, mettendo al centro il malato senza guardare ai ‘’Lea’’ del San Carlo di Potenza e al progetto di Azienda ospedaliera regionale, alla dispendiosa facoltà di medicina che non era e non è la priorità della sanità lucana, a posizioni di rendita gestite con mediocrità, depotenziando e accentrando quel che resta di ospedali e medicina del territorio. Pasquale Di Pede, noto cantautore materano, che è stato tra quelli che ha contribuito al presidio e per la petizione promossa da Cgil, Cisl e Uil davanti all’Ospedale Madonna delle Grazie ha la cura per curare, ma in concreto, la Sanità lucana e materana, soprattutto giunta alla canna del gas. Servono fatti, persone credibili e una svolta. Basta chiacchiere. Serve una ‘’mea culpa’’ sugli errori e le omissioni commesse, con i tanti silenzi-assenso, che hanno portato allo sfacio. Il ‘faremo e diremo’’ venuti finora da conferenze di sindaci e tavoli del ‘diremo, faremo’’ legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza hanno dimostrato che è finita la pazienza… Pasquale lo dice ‘’ dedicando questa Canzone a tutti quelli che hanno creduto in questa battaglia di civiltà. In particolare a quelli che hanno avuto la forza di organizzare l’iniziativa, a chi ha raccolto firme con il sole, il freddo, l’umidità. Chi lo ha fatto a scuola in ufficio o altrove.

A chi si è bagnato nella manifestazione di Potenza A chi vorrà continuare perché non finisce qui.

La salute è un bene primario per tutti anche per gli ultimi’’ Parole sante, ve le alleghiamo, insieme all’audio che troverete sulle pagine social



IL TESTO

Sanità

SE NON LA CURI NON TI CURA

Cosa sarà di questa sanità

non lo sa neanche sua santità

Lunghe liste di attese

chi ne farà le spese

Raccogliamo firme per fermare

questo processo di barbarie

C’era da tempo un disegno

consegnare al privato il nuovo regno

A medicina il numero è chiuso

nella clinica la porta è aperta.

Lotta ora per un ospedale che funziona

Chiedi ora la dignità per una cura

La salute è messa male

non c’è posto in ospedale

Ma c’è scritto nella Costituzione

lo dimentichiamo nella istituzione

Non chiudere e tieni duro

il reparto del futuro

Al pronto soccorso c’è un nuovo corso

Ogni medico per un codice rosso

Lotta ora per un ospedale che funziona

Chiedi ora la dignità per una cura