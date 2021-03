Proseguono le iniziative del comitato Basilicata di Komen Italia a sostegno della prevenzione del tumore del seno e della tutela della salute delle donne.

“Nonostante le restrizioni e le cautele dovute all’attuale fase della pandemia Covid 19 -si legge in un comunicato- , in occasione della Pasqua 2021 il Comitato Basilicata ha realizzato delle colombe artigianali, made in Matera, per sostenere i progetti sul territorio a beneficio delle donne in rosa.

Con un contributo minimo di 12,00 euro sarà possibile acquistare una colomba artigianale, aiutando l’associazione a portare salute, prevenzione e cura sul territorio lucano.

Grazie al supporto di Mercato Campagna Amica di Coldiretti a Matera nelle giornate di venerdì 19, sabato 20, venerdì 26 e sabato 27 marzo, dalle 9.00 alle 13.30 in via P. Vena angolo Via Serrao e a Potenza nelle giornate di martedì 23, venerdì 26 e sabato 27 marzo, dalle 9.00 alle 13.30 in Piazza della Costituzione, avremo l’occasione di portare avanti questa iniziativa promuovendo altresì i benefici della sana alimentazione e della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari a Km 0 del territorio lucano.

In alternativa è possibile, comunque, contattare il comitato regionale Basilicata di Komen Italia all’indirizzo komenbasilicata@komen.it o al numero 3270569368 per ricevere ulteriori informazioni.