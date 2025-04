Pasqua di sangue sulle strade del Materano

Un bilancio triste quello della giornata di Resurrezione, funestato da un incidente mortale a Pisticci – come avevamo annunciato ieri https://giornalemio.it/cronaca/grave-incidente-a-pisticci-muore-centauro-ferita-una-ragazza/– con il decesso di un giovane di 17 anni , per il quale il Comune ha proclamato il lutto cittadino https://giornalemio.it/cronaca/incidente-mortale-a-pisticci-il-cordoglio-del-sindaco-il-lutto-cittadino/. Un incidente avvenuto in città e che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco per gli interventi del caso. Giornate intensa per le squadre di Ferrandina e in serata nel territorio di Policoro. In questo caso, per fortuna, solo feriti, usciti pressocchè illesi dalla vettura.



LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Sono stati due gli incidenti stradali che hanno visto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco di Matera nel giorno di Pasqua, 20 aprile 2025.

INCIDENTE A PISTICCI

Il personale di Ferrandina (MT) è intervenuto nel Comune di Pisticci, in C. Da Madonna delle Grazie, alle ore 18:40 circa, per un incidente stradale, che ha coinvolto una motocicletta Agility 125 con a bordo un ragazzo ed una ragazza, ed una Lancia Musa, con un occupante al suo interno.

Nell’impatto ha perso la vita un giovane nato a Bari nel 2007, residente a Pisticci, che era alla guida della motocicletta. La passeggera, nata a Policoro (MT) nel 2006, residente a Pisticci, è stata trasportata in “codice rosso”, dall’elisoccorso del 118, presso il nosocomio San Carlo di Potenza.

L’uomo alla guida della vettura, nato a Pisticci nel 1993, residente a Pisticci, ha riportato contusioni.

Sul posto sono intervenute n. 2 ambulanze del 118, una di Bernalda (MT) ed una di Marconia (Pisticci – MT), n. 2 pattuglie dei Carabinieri, una di Marconia ed una di Pisticci, questi ultimi stanno curando le indagini, e la pattuglia del Commissariato di Pisticci.

INCIDENTE A POLICORO

Alle ore 21:30 circa, invece, i Vigili del Fuoco della sede distaccata di Policoro (MT) sono intervenuti nel Comune di Nova Siri, sulla Complanare Sud, S.S 106 dir. Taranto km. 418+700, per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura finita fuori strada.

L’automobile è una BMW X1 con all’interno due occupanti: uno nato a Ruthen (DEU) nel 1973, residente a Taranto e l’altro nato a Ruthen (DEU) nel 1975, residente a Policoro.

All’arrivo sul posto, uno dei due uomini era già fuori dall’abitacolo, per l’altro, rimasto incastrato, è stato necessario il supporto della squadra VV.F. che ha inoltre fornito assistenza per le operazioni di soccorso.

I sanitari del 118 hanno trasportato i due malcapitati presso il nosocomio di Policoro per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti: n. 1 ambulanza del 118, n. 1 pattuglia dei Carabinieri, n. 1 pattuglia della Polizia Stradale e il Soccorso stradale della ditta “Stigliano”, tutti di Policoro.