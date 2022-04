Chitarra, voce intonata e un repertorio consolidato che accontenta e fa sognare tutti, materani e turisti italiani e stranieri. Pasquale Pozzuoli è il volto della musica che fa sempre piacere ascoltare, con il garbo e la passione che ci mette, nella scenografia dei rioni Sassi e della gravina sotto un sole che lo ha abbronzato ormai da alcune settimane. ” Aha, Abbronzatissimoooo” ricordando la nota canzone di Edoardo Vianello e tante altre degli anni passati, che sono tornate bene anche per una ragazza della provincia di Matera, con le amiche in piazza san Pietro Caveoso per un addio al nubilato. E Pasquale non si è fatto pregare con una ” Love my tender” del grande Elvis Presley , ” La canzone del sole” di Lucio Battisti e poi ” Una carezza in pugno” di Gino Santercole…uno dei ragazzi del clan di Adriano Celentano. Inevitabile la voglia di ballare, che ha conquistato i turisti stretti con l’anima al fascino di Matera. Merito di Pasquale che sa creare l’atmosfera giusta per un ‘ricordo” che resterà nel cuore di tanti. E basta una canzone per scaldarlo…