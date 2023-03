Pasqua attraverso le iniziative della Polifonica Materana Pierluigi

SI svolgeranno a Matera i giorni 1 e 3 aprile prossimi i concerti pasquali promossi dal Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina APS sotto la direzione artistica del M° Carmine Antonio Catenazzo.

In particolare, il giorno 1 aprile, alle 20.00, il Coro animerà un Concerto-Meditazione nella Parrocchia San Giuseppe Artigiano (Via degli Aragonesi), in collaborazione con il parroco don Nicola Gurrado, mentre il 3 aprile, sempre alle ore 20.00, sarà proposto lo stesso programma nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, con le meditazioni a cura di don Pasquale Giordano.

Il programma prevede un percorso musicale attraverso la Passione di Cristo, che si alternerà con le meditazioni in tema curate dai due sacerdoti, in una sorta di “narrazione” che introduce alla Settimana Santa.

Saranno eseguiti brani spazianti dal gregoriano alla musica contemporanea, tutti incentrati sul tema della Passione di Cristo, di autori quali Felice Anerio, Domenico Bartolucci, Colin Mawby e Palmo Liuzzi.