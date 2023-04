Pasqua a Matera a portata di ombrello e Auguri con l’Arma

Il tempo non è dei migliori e, del resto, le previsioni meteo lo avevano annunciato. I turisti, comunque, ci sono e con l’ombrello a portata di mano continuano a visitare Matera percorrendo i Sassi, inerpicandosi nella gravina nonostante il percorso 406 sia interdetto, visitando chiese, musei senza rinunciare all’immancabile selfie o foto ricordo con un panorama unico e impareggiabile. Uno spot che invita a tornare dalle nostre parti. E alcuni hanno approfittato della presenza di una pattuglia dell’Arma, in servizio al piano, per una foto cartolina che aggiunge un motivo in più per fare gli auguri di Pasqua. Storia e sicurezza per tutti, italiani e stranieri anche per i prossimi ”ponti” di festività che si annunciano per il 25 aprile e il 1 maggio.