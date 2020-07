La sua presenza in piazza San Pietro Caveoso, al lato della chiesa e a pochi metri dall’arco che porta in vico Solitario, è un segno di voglia di ricominciare con poco per la ripresa, sia pure lenta e con pochissimi turisti stranieri, dell’industria materana delle vacanze. Pasquale Pozzuoli interprete di un vasto repertorio di canzoni senza età, in italiano, inglese, spagnolo, francese, si esibisce con la sua chitarra Fender nera, dono di un’americana, e senza casse acustiche. La sua voce si sente, con le diverse tonalità, sin dall’ingresso della piazza e con lo sguardo verso l’abitazione paterna a ridosso di via Muro. ‘’Quanti ricordi – dice- ora è abitata da una coppia di professionisti. La conosco palmo e palmo ed è lì che ho cominciato a cantare’’. E con la chitarra a portata di accordi, in uno dei tanti complessi tinti di blu…degli anni Sessanta, nati nei Sassi e poi finiti negli spartiti della memoria e nelle puntuali annotazioni di un appassionato di storia locale come Angelo Sarra. La musica lega tutti e per Pasquale ‘’Pascal’’ Pozzuoli, a cavallo di due secoli,non poteva che essere una ragione di vita. ‘’Vengo qui, suono per il piacere di farlo -dice- e se cittadini e turisti si fermano ad ascoltare o mi chiedono di cantare questo o quel pezzo mi fa piacere e nei Sassi ha più valore, per quello che rappresentano tirando fuori un’anima antica e internazionale’’. Due concetti che possono sembrare antitetici. Pasquale, ormai 75enne, tira fuori un brano del poeta francese Jacques Prevert ( Les Feuilles mortes) eseguita in inglese ”Autumn Leaves’’ da Perry Como . Bilinguismo intonato e la canzone prende tutti. E poi a Pasquale la cadenza francaise piace perché intrisa di romanticismo. Inevitabile un brano di Charles Aznavour, passando a ‘’The Voice’’ Frank Sinatra e all’immarcescibile Adriano Celentano. Altro? Fino a sera repertorio inesauribile passando per varie epoche e interpreti. Grazie, Pascal. A passo di musica, l’anima di un materano verace, nato nei rioni Sassi, tra emozioni, ricordi e sensazioni.