Partono le interruzioni idriche in Basilicata

Dalla Regione Basilicata arrivano altri fondi ad Acquedotto lucano: 16 milioni di euro, qualre anticipazione della quota 2027 del contributo annuale garantito dalla normativa regionale all’ente per contenere i costi in bolletta della popolazione. Ma nel contempo partono le prime interruzioni notturne programmate dei rubinetti nelle case dei cittadini…. nonostante i tanti soldi e la tanta acqua di cui la nostra regione si è sempre vantata di possedere. Incredibile ma vero. E non si cerchi di svicolare dalle responsabilità di chi ha governato la Regione (e non ha colpevolmente programmato investimenti nel tempo atti a preservare questa ricchezza, a cominciare dalle condotte colabrodo) buttandola tutta addosso alla scarsa piovosità. Si parte per ora dal Vulture. Ecco a seguire il comunicato stampa: “A seguito della persistente situazione di deficit idrico che sta interessando tutte le fonti di alimentazione utilizzate da AL si è reso necessario adottare misure straordinarie di gestione della risorsa idrica. Dal 20 ottobre scorso, Acquedotto Pugliese ha ridotto di 60 litri al secondo le forniture idriche che interessano AL. Nonostante le minori portate disponibili, Acquedotto Lucano – grazie ad un impegno straordinario del personale tecnico e operativo, è riuscito, in queste settimane, a garantire la regolarità del servizio attraverso interventi mirati ed efficaci:• Ottimizzazione delle riserve idriche presenti nei serbatoi di distribuzione;

• Riduzione significativa delle perdite di rete, attraverso un monitoraggio capillare delle infrastrutture;

• Gestione attenta e dinamica dei flussi idrici, per massimizzare l’efficienza del sistema.

Tuttavia, il protrarsi della siccità e l’assenza di precipitazioni significative rendono indispensabili ulteriori misure per preservare la risorsa e assicurare la continuità del servizio nelle prossime settimane. Acquedotto lucani, pertanto, comunicandolo nel corso dell’incontro odierno avuto con i Sindaci, un piano di interruzioni programmate esclusivamente durante le ore notturne, calibrate per ridurre al minimo i disagi e per consentire il recupero dei livelli dei serbatoi. Le operazioni di sospensione saranno avviate alle ore 22, mentre la ripresa dell’erogazione avverrà a partire dalle ore 5,00 del mattino in maniera da consentire entro le 6,30 di rifornire la maggior parte delle utenze. Non è possibile escludere che, in corrispondenza di zone altimetricamente svantaggiate, il flusso possa arrivare con leggero ritardo rispetto all’orario indicato: • LUNEDÌ: Atella e Venosa: interi abitati;

• MARTEDÌ :Rionero: abitato principale, con esclusione delle frazioni di Monticchio e della Zona C1O;

• MERCOLEDÌ: Barile, Ripacandida e Ginestra: interi abitati, con esclusione della Zona PIP di Ginestra;

• GIOVEDÌ: Melfi e Lavello: abitato principale, con esclusione del centro storico, contrada Perrone e contrada Ferrara di Melfi e del centro storico di Lavello;

• VENERDÌ: Filiano: abitato principale e frazione di Scalera, con esclusione delle frazioni di Dragonetti e Capitunno.

Inoltre, potrebbero verificarsi sospensioni o cali di pressione dalle ore 17:00 alle ore 08:00 del mattino successivo, tutti i giorni, nelle seguenti zone rurali: • San Fele: Montesirico e Insertafumo

• Atella: Montesirico, Fosso di Noia, Serra di Giorgio, Berardi, Cartofico, Masseria Catena, Case Nuove e contrada Valle di Vitalba, con esclusione della zona industriale.

Acquedotto Lucano rivolge un ringraziamento ai cittadini per la comprensione e la collaborazione dimostrate in una fase nella quale è necessario adottare comportamenti responsabili nell’uso dell’acqua, evitando sprechi e utilizzando la risorsa con particolare attenzione.

Acquedotto Lucano continuerà a monitorare costantemente la situazione e a mettere in campo ogni azione possibile per garantire il servizio, nella consapevolezza che solo attraverso uno sforzo comune sarà possibile superare questa fase.”

Come dicevamo all’inizio, l’aiuto ad Acquedotto lucano è arrivato con una delibera della Giunta Regionale che ha anticipato i 16 milioni di euro corrispondenti al contributo annuale del 2027 per il contenimento dei costi in bolletta della popolazione. Fondi, si legge, che dovrebbero servire a risolvere due esigenze definite “prioritarie“.

La costituzione di un fondo di rotazione – previsto nell’ambito di un finanziamento ministeriale dello scorso giugno – per utilizzare efficacemente le risorse europee e non solo, per nuovi investimenti anche sulla rete. Nonchè per risparmiare i costi dell’energia necessaria a sollevare e distribuire l’acqua, saldando le fatture scadute alle società che la forniscono e che vantano un credito ingente: circa 4 milioni e mezzo di euro al’ENI e un altro milione e mezzo alla Agsm. Nella prossima assemblea dei soci, il 18 o 19 novembre, con la delibera regionale si impegna AQL ad inserire nella programmazione di gestione annuale e triennale, misure per un generale contenimento dei costi. Ed entro il 28 febbraio 2027, a dare conto alla Regione stessa, degli obiettivi raggiunti. E se non si raggiungessero? Qualcuno ne risponderà?