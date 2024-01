Partiti ed associazioni a sostegno della Biblioteca T.Stigliani di Matera

Dal 16 gennaio è in corso a Matera un presidio permanente per scongiurare la chiusura della Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani. Diverse le prese di posizioni a sostegno della iniziativa di partiti ed associazioni che si susseguono e che riportiamo a seguire. Tra essi c’è chi, al fine di portare attenzione sulla mobilitazione in cotrso, organizzano proprie iniziative presso la sede del presidio (https://giornalemio.it/politica/schierarsi-al-presidio-per-la-biblioteca-stigliani-per-riconoscimento-stato-palestina/).

“Proponimenti per il nuovo anno? Già disatteso quello per la Biblioteca Provinciale di Matera” scrive l’Arch. Paolo Emilio Stasi, Presidente Circolo La Scaletta in una nota che così prosegue: “Tristezza! Profonda tristezza. Ormai non non c’è più, neanche, rabbia. Come commentare altrimenti il problema che vive la Biblioteca Provinciale di Matera? Solo tristezza, appunto, per la disattenzione che si ha non solo nei confronti di un presidio culturale importante, non solo a livello regionale, ma anche per una città e per un territorio che da giorni invoca, sistematicamente, il rispetto degli impegni annunciati e pubblicizzati per il funzionamento della struttura. Impegni, appunto, annunciati e pubblicizzati ma mai concretizzatisi. Non più tardi di venti giorni fa questo Circolo, con un comunicato stampa, aveva ricordato ai consiglieri di maggioranza e minoranza ed all’assessore di questo territorio l’impegno di fine legislatura che avevano assunto nell’incontro tenutosi nel settembre 2023. Tra gli impegni si ricordava quello di attivare provvedimenti che assicurassero il costante funzionamento della Biblioteca Provinciale di Matera evitando lo stillicidio annuale della ricerca di risorse finanziarie. Si dava per scontato che i problemi immediati fossero già risolti. Così non è tant’è che, ormai, si parla di imminente chiusura. E’ veramente superfluo sottolineare il valore del patrimonio librario che custodisce la Biblioteca come anche il suo ruolo nella città, che solo cinque anni fa è stata capitale europea della cultura. Se non bastasse questo si abbia almeno rispetto, appunto, per una comunità mobilitata da giorni per salvare questo suo importante ed indispensabile presidio culturale.”

Lindo Monaco – Coordinatore Politico Basilicata Casa Comune, rileva che “LA REGIONE MANCA AI SUOI IMPEGNI E LA BIBLIOTECA STIGLIANI RISCHIA” , in una nota che così prosegue: “La Regione deve mettere a disposizione 1,3 milioni di euro promessi a nome del presidente Bardi per rilanciare la Biblioteca provinciale di Matera, è questo l’appello del sindaco della città dei Sassi Domenico Bernardi e del Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese. In tali circostanze, i governi locali sono costretti a elemosinare i fondi a cui hanno diritto, per legge. Le istituzioni che loro rappresentano, ad oggi, non hanno la forza finanziaria per sostenere i pagamenti che venivano effettuati dal Governo italiano prima della legge Del Rio, e ora è la Regione a dover effettuare questi trasferimenti. Perché se da un lato la Legge nazionale taglia il flusso dei fondi governativi dagli Stati alle Regioni, dall’altro le Regioni devono distribuire questi fondi agli enti locali per l’utilizzo e lo sviluppo dei loro territori. Tuttavia, finora, ciò non è accaduto. Nonostante la promessa del Presidente Bardi che il fondo sarebbe stato disponibile entro ottobre 2023, come da impegno finanziario assunto, finora non è arrivato un centesimo. D’altro canto, però, la Regione ha elargito 40 milioni di euro al Comune di Potenza in questa legislatura e 60 milioni di euro nella legislatura precedente per evitare che quell’ente andasse in dissesto finanziario. Un Comune a cui sono stati promessi ulteriori 5 Milioni di Euro di fondi Regionali per la riparazione di alcune rampe delle scale mobili di Potenza. Non si capisce perché la Regione Basilicata non provveda all’erogazione dei fondi, previsti per legge, per sostenere la Biblioteca più importante della regione, ubicata nella città che è Capitale Europea della Cultura 2019, primo Paesaggio culturale al mondo e sede di 2 Siti del patrimonio mondiale UNESCO. Nonostante le promesse e quelle che tutti definiscono mancette elettorali del governo di centrodestra, la Biblioteca Provinciale di Matera sta chiudendo nel silenzio più assoluto di Bardi e degli uomini del suo governo.”