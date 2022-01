Sono partite le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico, il 2022/2023 relative al primo anno della scuola dell’infanzia Rodari e alle classi prime della scuola primaria Marconi e della scuola di I grado Torraca.

Per la scuola dell’infanzia Rodari potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Sarà possibile scegliere il tempo normale (40 ore settimanali), dal lunedi al venerdi 8.00/16.00 con mensa. Si può inoltre scegliere tra sezione normale o sezione a indirizzo Montessori. Il modulo di iscrizione cartaceo è disponibile sia in segreteria che al plesso in via Emilia.

Gli interessati alla scuola Primaria e alla scuola di I grado avranno tempo dalle fino alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare la domanda online dal sito www.istruzione.it/iscrizionionline su cui è necessario utilizzare lo SPID da parte dei genitori.

Per la Scuola primaria Marconi sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il 30 aprile 2023. All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere a 27 ore (tempo normale, elevabili fino a 30), o 40 ore (tempo pieno con mensa).

Orario tempo normale, dal lunedi al venerdi 8.00/13.30 Orario tempo prolungato, dal lunedi al venerdi 8.00/16.00 con mensa.

Per la scuola Secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore (tempo normale) oppure su 36 ore (tempo prolungato con progetto Eipass di Certificazione competenze informatiche) oppure scegliere il corso ad indirizzo musicale (strumenti: chitarra, violino, pianoforte, clarinetto) con tre ore aggiuntive pomeridiane. Tutte le classi utilizzano i locali laboratoristi innovativi del Future Lab.

Sono previsti open day in cui saranno presentate le attività scolastiche, i progetti e l’offerta formativa dell’IC Torraca, con visite su prenotazione nel rispetto del protocollo anticontagio in queste date: sabato 15 gennaio e sabato 22 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 in tutti e tre i plessi della scuola Torraca, Marconi e Rodari. Sono previsti inoltre incontri di presentazione ai genitori online lunedì 17 gennaio e lunedì 24, per la scuola primaria venerdi 14 e venerdì 21 gennaio. Lunedì Aggiornamenti e link di prenotazione sul sito istituzionale della scuola http://www.ictorracamatera.edu.it/