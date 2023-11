Partita sfortunata per Alberto da Lavello ad “Affari tuoi”. Zero euro!

E’ stata una partita davvero sfortunata quella che è toccata giocare al “pacchista” lucano, Alberto da Lavello, dopo aver atteso ben 33 puntate. Un esito davvero amaro: tornare a casa senza un euro, quello giunto proprio nella giornata del suo compleanno. Ma tant’è. Persona simpaticissima che ha tenuto allegro lo studio con i suoi proverbi somministrati per ogni puntata, prima di aprire il proprio pacco scelto dal concorrente di turno. Ed anche questa sera, dopo essere giunto con la moglie Annalisa a cui lo legano 25 anni di matrimonio, non è stato da meno esordendo con un “Col tempo e con la paglia maturano le nespole“. In dote dalla fortuna gli è toccato il pacco n.15, numero corrispondente al giorno del suo onomastico. Ma come il giorno si vede dal mattino, già dalla prima serie di pacchi scelti sono andati via quasi tutti “rossi“, alcuni pesanti: 10.000 euro, 75.000 euro, 30.000 euro, 100.000 euro. E dopo aver rifiutato l’offerta di 18.000 euro del “dottore“, ha ancora estratto un “rosso” pesantissimo: 300.000 euro. In compenso la concorrente del Lazio gli ha dedicato a sua volta un proverbio “Chi trova un amico trova un tesoro“, sottolinenado come Alberto sia “una delle persone più buone che io abbia conosciuto“. Nemmeno “il cambio” del proprio pacco che accettato di fare, scegliendo il n.6, si è rivelato fortunato. Nel suo 15 scelto dalla sorte c’erano 15 mila euro, in quello del cambio (come si vedrà alla fine) solo 200 euro. Quindi in successione ha beccato tutti pacchi rossi: via 50.000 euro e 200.000 euro. E pensare che Alberto aveva sfidato il “dottore” coniando al volo un improbabile proverbio : “dice il pacchista al dottore tempo ci vorrà ma un pacco rosso arriverà“. Niente da fare. Alberto chiude con due pacchi blu.

A questo punto non è rimasto che puntare sulla opzione di riserva, quella della “regione fortunata“: 100 mila euro se la si indovina al primo tentativo, 50 mila al secondo, tra la metà delle regioni rimanenti. Non prima di aver somministrato un altro proverbio “bagnato per bagnato ci finiamo di inzuppare“. Ma nonostante Amadeus riveli che la signora Annalisa abbia sempre indovinato da casa, con annessa ironia: “l’hanno fatto apposta ad andare alla regione fortunata“, proprio questa volta non gli riesce proprio di indovinare. Al primo tentativo viene scelta -da Alberto- il Piemonte, poi -da Annalisa. l’Umbria….ma quella estratta questa sera era la vicina Puglia. E con un ultimo proverbio “tempo d‘inverno e culetto di bambiono non puoi strare mai tranquillo” (nel senso che c’è sempre il rischio del bagnato) Alberto si congeda dai colleghi pacchisti, purtroppo senza portare a casa un euro. Rimane la soddisfazione di aver mantenuto la promessa fatta alla moglie di fargli conoscere “Amedeo”. Da domani toccherà ad un altro lucano sostituirlo in trasmissione.