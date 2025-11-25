Partita sfortunata ad “Affari tuoi” di Marilina da Montescaglioso (Matera)

Al termine di una partita iniziata male e proseguita peggio, Marilina di Montescaglioso (Matera)- che nella puntata di questa sera ad Affari tuoi, su RaiUno, ha giocato in rappresentanza della Basilicata è tornata a casa con la soddisfazione dell’esperienza. La concorrente che è stata accompagnata in studio dal Fratello Francesco, ha subito bruciato tre pacchi rossi: 15.000, 200.000 e il PACCO NERO che questa sera conteneva 200.000 euro. E sebbene dopo aver rifiutato un cambio ha inanellato tre pacchi blu, nella tripletta successiva al rifiuto di una offerta di 28.00 euro, sono andati via i pacchi di 300 mila e 20 mila euro. Ha poi continuato a rifiutare altri due cambi e due offerte da 15 mila e 18 mila euro…ed è andato via anche il penultimo pacco rosso, quello da 75.000 euro. Per cui la partita è rimasta appesa all’ultimo rosso da 100.000 euro, a fronte di tre blu ancora circolanti. Qui decide ancora di rifiutare il cambio (il quarto) propostogli dal “dottore” e mantenere il suo 12 ricevuto in sorte all’inizio della sua 14 ultima puntata. Ma non conteneva quegli ultimi 100 mila euro che erano, invece, nel pacco n.7, rinviando quindi tutte le speranze alla roulette della “regione fortunata”. Marilina sceglie come prima regione (valore 100 mila euro) SICILIA e come seconda scelta (valore 50 mila) PUGLIA (Francesco avrebbe scelto la Basilicata, come prima scelta, ma Marilina dice no!). Ed ha fatto bene perchè ancora una volta la Basilicata è rimasta ritardataria. E non era nemmeno la Puglia quella giusta. Cosi dopo la famigerata “manciata di secondi” della reclame ….Stefano Demartino ha svelato che tra le ultime due regioni rimaste, le due isole: Sardegna e Sicilia, quella vincente era, proprio o purtroppo, la prima.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.