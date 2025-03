Partita! La casa degli astronauti a razzo… con la Luna che respira

E l’annuncio fatto dall’ingegner Roberto Provera, direttore di Thales Alenia Space, a Rivoli (Torino) in occasione della presentazione del libro di Emilio Salierno ‘’ ” La Luna respira. Dialoghi a Monti con Giovanni De Maria”, edito da Rubbettino’’ è stato di quelli inattesi. Per farla breve il modulo, la casa degli astronauti che dovranno alloggiare sulla Luna, è partito domenica scorsa dall’aeroporto di Caselle ( Torino) per l’Arizona a bordo del gigante dei cieli: un Antonov di fabbricazione sovietica, adibito da compagnie specializzati per i trasporti speciali. Il modulo Halo della stazione spaziale del ‘’Luna Gateway’’ che sarà lanciata nel 2027, conterrà tutto quanto occorrerà per la permanenza e la sopravvivenza degli astronauti. Prenotazioni aperte. E un pizzico di quella nuova frontiera c’è l’ha anche il professor De Maria, che presenterà il libro l’11 aprile anche a Matera. Ma di questo ne parleremo con il programma ufficiale.



https://www.facebook.com/share/p/18qdaxh9KE/

LA LUNA RESPIRA” A RIVOLI E L’ANNUNCIO

CHE LA “CASA” DEGLI ASTRONAUTI DI ALENIA

É STATA SPEDITA NEGLI USA



La presentazione a Rivoli del libro “La Luna respira”, promossa dall’Associazione Lucania Viva, ha avuto il privilegio di essere l’occasione per un annuncio importante nell’ambito delle ricerche spaziali internazionali. Sabato scorso, infatti, l’ing. Roberto Provera, direttore delle nuove iniziative esplorazione e scienza di Thales Alenia Space, nella sala consiliare del Municipio della città torinese, ha riferito che nella mattinata del giorno dopo, domenica 30 marzo, il modulo HALO del Lunar Gateway (la stazione spaziale che verrà lanciata verso la Luna) sarebbe stato spedito, dal vicino aeroporto di Caselle, in Arizona, dove si procederà all’integrazione degli ultimi elementi interni utili alla sopravvivenza degli astronauti. Il modulo è destinato alla sede di Northrop Grumman, gruppo responsabile del progetto Lunar Gateway.



Thales Alenia Space, ha ricordato l’ing. Provera durante la presentazione del libro scritto da Emilio Salierno, è un’azienda del settore spaziale per soluzioni ad alta tecnologia per telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra, gestione ambientale, ricerca scientifica e infrastrutture orbitali. E Alenia e Agenzia Spaziale Italiana sono soci di ALTEC, il centro di eccellenza italiano per la fornitura di servizi di ingegneria e logistica a supporto delle operazioni e dell’utilizzo della Stazione spaziale internazionale, che ha sede centrale a Torino e uffici di collegamento presso la NASA.

A Rivoli, Provera, intervenuto alla presentazione del volume che propone la vita dello scienziato lucano Giovanni De Maria, si è soffermato sulle caratteristiche del modulo HALO del Lunar Gateway, realizzato da Alenia Space a Torino, che sarà la “casa” degli astronauti e sarà lanciato nel 2027.

Roberto Provera, l’ing. Francesco Rizzi, della Divisione Spazio di Leonardo, e il prof. De Maria, hanno dato vita a Rivoli a un interessantissimo dibattito sui nuovi programmi che porteranno, tra un po’ di anni, gli umani ad abitare la Luna.