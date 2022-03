La solidarietà affidata ad una partita di calcio. Quella tra la Nazionale Italiana Calcio Attori 1971 e la Fidas di Basilicata.

La Nazionale attori omaggia Matera in ricordo del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, suo fondatore, oltre che regista del celebre film “Il Vangelo Secondo Matteo” girato tra i Rioni Sassi nel 1964; un grande ritorno quindi a Matera di uno degli attori del film, Ninetto Davoli che con la Nazionale Attori partecipa ormai da anni a tornei di beneficenza ed eventi di solidarietà.

Il calcio di inizio è previsto alle 15.30 del 9 aprile allo stadio XXI Settembre “Franco Salerno” di Matera; la partita vedrà un triangolare tra la Nazionale Italiana Calcio Attori 1971, che da anni dona sorrisi e speranza veicolando queste iniziative di solidarietà, contro l’ANCRI – Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana e la FIDAS di Basilicata; l’obiettivo comune è quello di creare una vera e propria raccolta fondi da destinare in beneficenza.

Partner dell’evento, FIDAS “Basilicata” che ha stretto un sodalizio con la Nazionale Italiana Calcio Attori promuovendo un’attività importantissima come il dono del sangue e sensibilizzando i giovani attraverso iniziative congiunte e, naturalmente, partite di beneficenza.

L’augurio è che la partecipazione all’evento sia massiva; c’è bisogno, in un momento come questo che stiamo vivendo, far sentire forte il grido di speranza, d’amore verso gli altri e di solidarietà.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e dalla Provincia di Matera.

Maggiori dettagli saranno forniti durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà SABATO 2 APRILE alle ore 11.00 presso il PALAZZO MALVINI MALVEZZI in Piazza Duomo.