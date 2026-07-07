Partecipazione ancora negata: che fine hanno fatto le promesse di Nicoletti su comitati di quartiere e beni comuni?

“La partecipazione attiva dei cittadini non può ridursi a uno slogan da campagna elettorale, ma esige atti concreti e una visione politica che in questa amministrazione, guidata dal sindaco Nicoletti, appare purtroppo assente su troppi fronti. Ci chiediamo, con crescente attesa, a che punto sia il percorso di attuazione dei comitati di quartiere. Non comprendiamo perché l’amministrazione, insediata ormai da oltre un anno, non ritenga questo strumento un pilastro per la cittadinanza attiva, al pari di altri istituti di amministrazione condivisa come quello sui beni comuni, il cui iter nelle commissioni consiliari procede a rilento.” Lo rileva il consigliere comunale del M5S, Domenico Bennardi, con una nota in cui sottolinea che “La prima e unica commissione dedicata alla modifica dello statuto comunale per istituire i comitati di quartiere ha purtroppo confermato i nostri timori. L’incontro, alla presenza dell’assessore alla partecipazione, si è rivelato infruttuoso e ha messo in luce una maggioranza divisa, priva di una visione d’insieme e incapace di dare risposte. Dopo quella seduta sono calati solo l’inerzia e il silenzio. Che fine hanno fatto le promesse di Nicoletti sulla nuova stagione di coinvolgimento per i quartieri storici e le periferie? I comitati di quartiere compaiono persino nelle linee programmatiche del sindaco: bisogni della città che però rimangono sogni nel cassetto.

Matera non ha bisogno di labirinti burocratici che soffocano l’iniziativa. Siamo un piccolo capoluogo che deve puntare sulla prossimità e sulla qualità della vita. È necessario rimettere mano allo statuto comunale con coraggio, avviando il riconoscimento ufficiale delle associazioni di quartiere. Parliamo di realtà bellissime che già esistono, che operano quotidianamente creando aggregazione e progetti di valore, e che vanno prontamente audite in commissione. Ora serve la volontà politica per riconoscerle, ringraziarle e incoraggiarle, offrendo loro spazi e reali occasioni di ascolto. Parallelamente, anche il regolamento sui beni comuni deve giungere a compimento: da parte del Movimento 5 Stelle non ci saranno ostruzionismi o rallentamenti, purché si garantisca un lavoro di qualità. Il sindaco e la giunta passino dalle parole ai fatti, restituendo ai materani quel ruolo di protagonisti che è stato loro promesso.”

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