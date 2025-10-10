Parte Monumento alla Resistenza… cede con l’usura del tempo

Atto vandalico? Piano,a meno che non vengano fuori eventuali conferme dalle telecamere di videosorveglianza all’incrocio di via Aldo Moro, davanti alla facciata del Municipio di Matera, dove è collocata la sequenza di sette scultura in bronzo sulla ” Resistenza del 21 settembre 1943” realizzata da Vittorio Basaglia. Per una di queste, quella prossima al vialetto che conduce al Palazzo di Città, abbiamo verificato – recandoci sul posto- c’è stato un ”cedimento” a causa dell’anima in ferro che collega la scultura alla piccola base in tufo. Cedimento strutturale procurato dall’usura del tempo e ”accelerata” da qualcuno che ci sarà seduto sopra o si è stravaccato …procurando la separazione tra scultura (intatta) e , che si è spaccato. Non ci sono stati deturpamenti o altro, visto che la sequenza è lì al loro posto, come accaduto in passato al cippo che in via Lucana, ricorda il luogo della caserma della ex Milizia dove vennero trucidati alcuni civili – quel 21 settembre 1943- dalle truppe naziste in fuga. Il sindaco Antonio Nicoletti, interpellato sull’accaduto, ha annunciato che si sta provvedendo a mettere in sicurezza la scultura – come riporta il comunicato stampa- e alla ripulitura delle altre che mostrano i segni del tempo. L’accaduto ha causato commenti di altro tono. Ci attendiamo, piuttosto, un pronto intervento per la sistemazione di quella parte del monumento che è nelle condizioni di come mostrano le foto del servizio



IL COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE

Opera di Vittorio Basaglia in via Aldo Moro. L’Amministrazione Comunale di Matera già al lavoro per la messa in sicurezza e il recupero

Nelle scorse ore è stato rilevato un cedimento strutturale dell’opera realizzata dallo scultore Vittorio Basaglia, collocata sul giardino di via Aldo Moro alle spalle del Palazzo Comunale, dedicata alla insurrezione di Matera del 21 settembre 1943.

Il Comune di Matera ha immediatamente avviato le verifiche del caso. Dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, è emerso con chiarezza che non si tratta di un atto vandalico, ma di un cedimento dovuto a fattori strutturali e di deterioramento nel tempo.



Sono stati pertanto disposti in via urgente la messa in sicurezza e il recupero dell’opera, che verrà successivamente ricollocata nel sito originario una volta completati gli interventi di restauro necessari. Contestualmente, l’Amministrazione ha incaricato gli uffici tecnici di procedere con una verifica generale sullo stato di conservazione e sulla staticità delle altre opere d’arte installate.



“Il cedimento è stato di natura strutturale e per fortuna non si sono registrati danni a persone o cose. Ad ogni modo – ha spiegato il Sindaco Antonio Nicoletti -, questo episodio ci ricorda quanto sia importante monitorare e tutelare il patrimonio artistico che arricchisce la nostra città. L’opera di Vittorio Basaglia rappresenta un simbolo della memoria materana e sarà al più presto restaurata e restituita alla comunità. Inoltre, abbiamo già disposto una ricognizione generale di tutte le installazioni artistiche presenti in città per garantirne la sicurezza e la corretta conservazione”.



IL COMMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO BENNARDI

Quando si sfregia la memoria, si offende Matera

Un vile atto vandalico ha colpito un bene comune che non è solo un monumento ma l’emblema della nostra storia: nelle ultime ore via Aldo Moro, nel cuore della città, alle spalle del Palazzo di Città e non lontano dal Palazzo di Giustizia, è stato gravemente danneggiato il monumento dedicato all’insurrezione dei materani del 21 settembre 1943. Un’opera composta da sei statue in bronzo dello scultore Vittorio Basaglia, già segnata da atti di degrado, ma mai così offesa. Una delle statue è stata distrutta, la parte dell’iscrizione incastonata nella roccia che sorreggeva una sezione è stata tranciata. Il significato di quella monumentale opera è altissimo: ricordare che Matera fu la prima città d’Italia a liberarsi dall’occupazione nazifascista, prima di altre grandi insurrezioni, agendo con responsabilità, coraggio, senza attendere ordini, e che ciò valse alla città la Medaglia d’Oro al Valor Civile. Quel monumento non è un ornamento urbano ma un monito al presente, memoria viva del sacrificio di 26 persone (di cui 18 civili) che offrirono la propria vita per la libertà della nostra comunità.



Ora è assolutamente urgente che le autorità competenti intervengano subito: chiedo al sindaco Antonio Nicoletti e all’assessore alla Polizia locale che venga attivato immediatamente il controllo delle telecamere presenti nella zona, ce ne sono ed una è molto vicina alle opere di Basaglia, per individuare i responsabili e assicurare giustizia. Non possiamo permettere che la ferita resti aperta, né che si provi a cancellare segni della nostra storia e che ci definiscono come comunità.

Allo stesso tempo auspico che si proceda al più presto al restauro completo del monumento, coinvolgendo per esempio la Soprintendenza e l’ICR – Istituto Centrale di Restauro di Matera, come facemmo per la statua di Sant’Eustachio, affinché l’opera torni al suo splendore, come segno tangibile che la memoria resiste, che la storia non si spegne, e che Matera non si lascia intimidire né umiliare. Non ce la faranno a cancellare la storia della nostra città.

Domenico Bennardi

Consigliere Comunale di Matera (M5S)