“Alla luce dell’aggressione criminale che ha subito il metapontino negli ultimi anni, in considerazione delle recenti inchieste giudiziarie della Procura antimafia di Potenza e prendendo atto delle ultime relazioni sullo stato della criminalità in Basilicata della Direzione Nazionale Antimafia, ma soprattutto alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, sociale ed economica – elementi che ci fanno temere anche in Basilicata un interesse sempre più attento della criminalità mafiosa e di ogni tipo di malaffare – Libera Basilicata ha deciso di attivare un numero telefonico a disposizione di quanti si trovano o si troveranno coinvolti in situazioni di qualunque tipo di aggressione da parte di chi, mai come in questo momento, mafioso o delinquente che sia, cercherà di approfittare, di speculare, sulle difficoltà economiche e sociali di tanti imprenditori, lavoratori, commercianti, artigiani.”

E’ quanto reso noto dall’associazione in una nota in cui si legge ancora che:

“Libera la Basilicata” è lo slogan che abbiamo voluto dare a questa nostra iniziativa per dire che la libertà di ciascun cittadino dalle catene dell’oppressione criminale dipende esclusivamente dalla capacità di ognuno di ribellarsi a quegli abbracci mortali.

Quando si è vittima dell’aggressione e della prepotenza di ogni forma di malaffare e delle mafie, l’unica via di uscita è la denuncia, pertanto Libera, consapevole che non sempre è facile uscire allo scoperto, si impegna ad

accompagnare con discrezione e riservatezza questi percorsi di libertà.”

Per contattare il servizio sono a disposizione il numero 371.4614508 e l’indirizzo mail

basilicata@libera.it