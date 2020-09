Nonostante i tanti timori e le preoccupazioni, in primis per dirigenti scolasti e docenti, ma anche per amministratori comunali e famiglie, alla fine questo anno scolastico particolare oggi è finalmente partito anche a Matera, con la spasmodica ossessione di garantire ai ragazzi gli spazi per stare a scuola in presenza. Anche magari ricorrendo a container, come si è fatto al plesso ”Mario Rosario Greco” del rione San Pardo (https://giornalemio.it/cronaca/campanella-a-distesa-tutti-in-classe-anche-nel-container/).

Un inizio scaglionato, oggi accoglienza degli alunni/e delle sole prime classi insieme ai genitori, domani poi le altre; da lunedì si partirà a pieno orario (dalle 8,00 alle 14,00).

Nell’Istituto Comprensivo G. Pascoli di Via Lazazzera l’appuntamento è stato scaglionato lungo la mattinata per evitare assembramenti con le classi dell’Infanzia e della Primaria che si sono incontrate nei cortili delle rispettive strutture, mentre l’accoglienza delle prime classi della scuola media si è svolto in prima battuta nel colorato campetto di basket “Olimpia Playground Kobe Bryant” da poco rimesso a nuovo.

C’è stato l’appello dei ragazzi, emozionatissimi, a cui è stata consegnata una mascherina ed una tovaglietta con sopra stampati il logo “smile” della scuola e le raccomandazioni anticovid19 da seguire.

Non un gadget da buttare via, ma un accessorio pensato per essere utilizzare durante l’anno scolastico su cui consumare le colazioni in sicurezza, piuttosto che direttamente sui banchi di scuola.

Per tutte queste nuove classi, che staranno insieme per tre anni, una foto ricordo e poi il canto corale dell’inno della scuola da poco composto in autoproduzione dai docenti del Comitato di Accoglienza guidato da Franca Venezia (testi elaborati con il coordinamento di Memi Di Troia, musiche e chitarra di Dino Plasmati, flauto di Nunzia Marcosano), con la ulteriore collaborazione (per la realizzazione del video postato sul sito dell’istituto) dell’ex alunno Alessandro Pandolfi. Il tutto, predisposto -meritoriamente- per dare a questo inizio d’anno così particolare, un poco di gioia e fiducia.

Quindi, per finire, una sorta di “giuramento“di “Fedeltà alla Pascoli, rispetto delle regole, osservanza delle norme anti Covid e integrazione a tutto tondo dei princìpi fondamentali. Valori imprescindibili per la nostra scuola, che tutti i nostri iscritti sapranno seguire con serietà…e con quell’allegria che ci contraddistingue” come è stato detto.

Al termine gli alunni sono stati condotti nelle loro classi per un primo approccio alle aule predisposte in base alle direttive anticovid19, mentre i genitori sono confluiti nel teatrino dell’istituto dove hanno ricevuto informazioni sul team di docenti delle varie classi, sulle modalità di comunicazione scuola/famiglie (essenzialmente on line), sugli orari di ingresso (8,00 per tutti con tolleranza max di 20 minuti) ed uscita (ore 14,00), sulle due pause che si svolgeranno durante la mattinata (la prima dedicata alla consumazione delle colazioni e l’altra ad un rilassamento), sulla necessità e importanza di una collaborazione stretta e puntuale delle famiglie (misurazione febbre, certificazioni, ecc).

L’incontro si è svolto in un clima di allegria e condivisione anche grazie e soprattutto -diciamolo- alla grande intesa e complicità del corpo docente che traspariva nell’algido modo di porre questioni significative e impegnative, con siparietti (superlative le doti di mattatrice della prof Venezia e le interruzioni integrative ad essa della vice dirigente Angela Festa, che sembravano figlie di un copione, ma che non lo erano) che hanno segnato positivamente e reso ottimale questo primo approccio ad un percorso che si preannuncia non particolarmente facile per tutti. E se l’obiettivo era trasmettere fiducia e sicurezza è stato colto in pieno.

D’altronde, la differenza per affrontare una grande sfida la fa proprio il tipo di approccio con cui ci si predispone ad essa. E questo messo in campo dalla Pascoli, con la guida esperta ed instancabile del dirigente Michele Ventrelli che non pare certo risparmiarsi nel favorire le migliori prestazioni di chi lavora con lui, è sicuramente il migliore.

Buon anno scolastico a tutti (studenti, famiglie e operatori della scuola) dunque….e speriamo che ce la caviamo nel migliore dei modi.