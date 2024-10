Parte dal rione Agna il programma di riqualificazione delle strade urbane a Matera

Come preannunciato dal sindaco, Domenico Bennardi, “domani (10 ottobre) partono dal popoloso rione “Agna Le Piane” i primi lavori compresi nel programma di riqualificazione delle strade urbane, per i quali l’Amministrazione comunale ha investito 4 milioni di euro nel solo anno in corso.” E’ quanto si legge in una nota che così prosegue: “Quindi, da domani e fino al 25 ottobre si svolgeranno i lavori di fresatura e posa in opera dell’asfalto su alcune strade del rione, dove è stato richiesto un provvedimento temporaneo di regolamentazione della sosta e della circolazione veicolare nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 17. Infatti, per l’esecuzione dei lavori sarà necessario garantire che i tratti di strada siano liberi da veicoli o ostacoli che possano impedirli. Durante tutta la durata del cantiere, la ditta apporrà tutta la segnaletica provvisoria e necessaria ad avvertire gli utenti. Sarà comunque garantito un percorso alternativo per i pedoni, e in ogni caso l’accesso alle proprietà private. In particolare, sarà chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Farina, nel tratto compreso tra via Frangione e via Cappuccini. Il divieto temporaneo di sosta, con rimozione coatta dei veicoli ambo i lati, secondo il cronoprogramma della ditta incaricata dei lavori, sarà di volta in volta indicato con segnaletica mobile in: via Farina, tratto compreso tra via Frangione e via Cappuccini e piazzale verso via Monsignor Di Macco; via Monsignor Di Macco; via Ricciardi, traverse laterali di accesso ai civici dal 13 al 37; via Marcello Bonacchi e via del Toro, all’incrocio con via dell’Ariete.” «Chiediamo ai cittadini residenti qualche giorno di sacrificio –è il messaggio del sindaco– per poi poter fruire di strade più decorose e soprattutto più sicure, in una periferia storica e importante come il rione Agna. Iniziamo così il nostro articolato programma di riqualificazione, che si estenderà anche agli altri quartieri della città, dove si evidenziano emergenze e necessità».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.