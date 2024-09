Parte da Tricarico la bandiera per sollecitare lo Stop al Genocidio a Gaza

Merito del circolo culturale Antonio Infantino di Tricarico ( Matera) che si è mobilitato con l’avvio del tour della bandiera palestinese, pronta a garrire per una lunghezza di 10 metri su pennoni, edifici e nelle piazze dei Comuni della Basilicata. Un segnale di attenzione verso un conflitto, come lo si continua a chiamare con tanta ipocrisia, che ha procurato vittime tra la popolazione civile e non ha risolto affatto il problema degli ostaggi israeliani, parte dei quali trovati morti. La diplomazia internazionale finora non è riuscita a risolvere la questione che va avanti ( coincidenze) come la guerra tra Ucraina e Russia. Fino a quando?



La Basilicata si mobilita: una bandiera per dire STOP AL GENOCIDIO.

Parte da Tricarico (MT), su iniziativa dei soci del Circolo Culturale Antonio Infantino, una campagna di sensibilizzazione unica nel suo genere, volta a lanciare un messaggio chiaro e forte: STOP AL GENOCIDIO.

Il simbolo di questa mobilitazione sarà una bandiera lunga dieci metri, che attraverserà i comuni della Basilicata portando con sé il messaggio di pace e giustizia per il popolo palestinese.

Un Simbolo di Solidarietà in Movimento

La Torre Saracena di Tricarico, avvolta dai colori della bandiera palestinese, segna l’inizio di questa importante iniziativa che mira a scuotere le coscienze e sensibilizzare l’opinione pubblica.

La bandiera, simbolo di solidarietà, sarà disponibile per tutti i comuni e le associazioni della Basilicata che vorranno aderire all’iniziativa, dando voce al messaggio universale di rispetto dei diritti umani.

Più di 16.000 bambine e bambini uccisi: un grido di dolore che non può essere ignorato

Dall’inizio dei bombardamenti su Gaza, sono stati uccisi oltre 16.000 bambini innocenti. Di fronte a questa tragedia umanitaria, la Basilicata non può restare in silenzio. Questa campagna vuole essere un segnale forte, una richiesta di giustizia e pace per chi ha perso la vita e per coloro che lottano quotidianamente per sopravvivere.

Come partecipare

Tutti i comuni e le associazioni della Basilicata sono invitati a prendere parte a questa campagna ospitando la bandiera nel proprio territorio. Ogni comune che deciderà di aderire potrà organizzare eventi, incontri e manifestazioni per ribadire con forza lo slogan della campagna: STOP AL GENOCIDIO.



Unisciti a noi

Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni e le istituzioni a unirsi a questa mobilitazione. Condividiamo insieme il messaggio di pace e giustizia, partecipando attivamente agli eventi che saranno organizzati in tutta la regione.

La bandiera rappresenta non solo un simbolo, ma un impegno per un futuro migliore. Non restiamo indifferenti: diamo il nostro contributo per far sentire la nostra voce contro ogni forma di ingiustizia.

Per ulteriori informazioni su come aderire all’iniziativa o per richiedere la presenza della bandiera nel proprio comune, contattateci all’indirizzo email: circoloantonioinfantino@gmail.com o al numero: 328 316 1307.

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/una_bandiera_per_la_palestina/

STOP AL GENOCIDIO.