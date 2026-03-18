Parte da Policoro l’ “Educativa di strada” del Progetto Desteenazione – Desideri in azione

“La voglia di essere parte di una identità collettiva e la valorizzazione dei desideri del mondo adolescenziale cominciano dalla strada, dalle periferie e dai luoghi tipici di aggregazione del mondo giovanile.” Inizia così una nota in cui si annuncia che “Parte oggi l’“Educativa di strada” del progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”, l’importante progetto del Comune di Policoro, Capofila dell’Ambito Metapontino Collina Materana, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. L’educativa di strada, un intervento che avvicina ragazzi e ragazze nel modo più informale possibile nei luoghi dove questi ultimi spesso costruiscono rapporti sociali e legami importanti con coetanei e con adulti, sarà nelle piazze e nei centri dei Comuni afferenti all’ATS che, oltre Policoro, comprende anche i Comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano, Stigliano, Tursi e Valsinni.” “Una delle azioni più coinvolgenti dell’intero progetto, suddiviso in più azioni – dichiarano il Sindaco, Enrico Bianco e l’Assessore alle Politiche Sociali Cinzia Mastronardi – riguarda proprio l’idea di andare fuori, di intercettare gli adolescenti, di incentivare le loro potenzialità e i loro desideri. L’intento è quello di entrare in contatto per ascoltarli, comprendere la natura e le dinamiche interne dei gruppi, con lo scopo di coinvolgerli in azioni di valorizzazione delle loro competenze. Questa mattina, una equipe di educatori dell’Agenzia Formativa Ulisse costituita in associazione con altri enti e in co-progettazione con l’Ambito Metapontino Collina Materana, coadiuvati dal personale dell’Ufficio di Piano e dai Coordinatori del progetto, hanno avviato l’Educativa di Strada facendo una prima tappa al Comune Capofila per salutare l’Amministrazione Comunale, per poi “partire” alla ricerca di adolescenti pronti a scoprire questo importante progetto che prevede, tra l’altro, anche la realizzazione di uno spazio multifunzionale di esperienza dedicato in corso di ultimazione a Marconia di Pisticci.”

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