Parola di Luca… Tornare a Matera è investire nel futuro dei giovani

Diploma, la laurea altrove, al Nord, i master all'Estero e a Matera ritornano quando capita, perchè sono poche le condizioni per restare e poi scarseggia la cultura d'impresa: da elettrocardiogramma piatto o quasi nelle politica, priva di capacità di programmazione degna di tal nome. Luca Tamburrino e di quelli che ha deciso di tornare con un invito a sostenere un progetto promosso da Tornanza e dall'Associazione i Ritornati, come accaduto il 19 febbraio ad Area 8 per " Come Backers- Storie di un nuovo Sud". E a giudicare dall'interesse suscitato, come mostrano le foto, suggestioni, storie e spunti a parte qualcosa potrà nascere da esperienze diverse e da quello che potrà offrire la città. " C'è tanto da fare…basta avere idee, tenacia e cosa fare, con chi ?" come sentito in tanto occasione e Matera può essere opportunità. Ricordiamo i tanti giovani incontrati durante l'anno di "Matera capitale europea della cultura 2019", che sorpreso per creatività, capacità di tirar fuori piani di gestione e con un patrimonio di idee e progetti finiti nel dimenticatoio. Peccato che non abbiano avuto seguito. La "pessima" politica decise che quella esperienza su Matera andava troncata, tradendo anche l'esortazione – eravamo presenti a Palazzo Lanfranchi alla cerimonia di chiusura- dell'ex presidente del parlamento europeo David Sassoli che invitò Fondazione e rappresentanti istituzionali a presentare progetti per fare rete con i giovani di altre capitali. Non se ne fece nulla, per mediocrità, scarsa lungimiranza e per un "campanile" che dimenticò le speranze dell'intera Basilicata, del Sud. Matera aveva sorpreso tutti , ma si preferì non investire. A Sassoli, che credeva nelle potenzialità dei giovani, Matera ha dedicato la Cava del sole che versa in stato di abbandono… Se ci fosse stato un progetto, una borsa di studi, che coinvolgesse le nuove generazioni in tanti sarebbero rimasti o sarebbero tornati "perchè da cosa nasce cosa", come ripete un vecchio detto popolare. Oggi ci sono Luca e "I Ritornati". Auguri ragazzi. Credeteci. E buon lavoro. Matera ha bisogno di voi.



L’INCONTRO DEL 19 FEBBRAIO A PALESTRA AREA 8

ComeBackers: Storie di un nuovo Sud.

Matera, 19 Febbraio 2025 – Palestra Area 8, ore 18.00

Il 19 febbraio a Matera, un evento per raccontare chi ha scelto di

tornare e investire nel Sud.

Matera si prepara ad accogliere ComeBackers.

Il 19 febbraio 2025, a partire dalle ore 18.00, presso la Palestra Area 8

in Via XX Nazionale 14 a Matera, si terrà “ComeBackers – Storie di un

nuovo Sud”, un evento promosso dal Progetto Tornanza e

dall’Associazione I Ritornati. Un appuntamento imperdibile per chi vuole

conoscere storie di ritorni consapevoli, innovazione e cambiamento nel

Mezzogiorno.

Attraverso 6 storie e interviste in modalità podcast, l’evento darà voce a

digital nomads, freelance e lavoratori da remoto, che hanno scelto di

tornare e costruire il proprio futuro nel Sud Italia. Un momento di confronto

aperto, seguito da una sessione di networking, per creare connessioni tra

professionisti, imprenditori e tutti coloro che vedono nel ritorno una scelta di

valore.

L’evento si propone di raccontare tre tipologie di storie emblematiche:

● Expats che hanno deciso di vivere e lavorare nel Sud Italia;

● Giovani professionisti che, dopo esperienze in Italia e all’estero, sono

tornati nelle loro terre d’origine;

● Pionieri del ritorno, coloro che hanno fatto questa scelta vent’anni fa e

sono stati i primi “tornanti”.

I panel dell’evento saranno moderati da esperti del settore e vedranno la

partecipazione di ospiti di rilievo:

Panel in Inglese (Moderato da Luca Tamburrino):

• Mikaela Bandini – Founder di Are8 | Urban Italy | Destination

Marketing

• Paolo Montemurro – Co-Founder di Matera Hub

• Claudia Sviluppo – Founder di Trive & Puglia International

Panel in Italiano (Moderato da Flavio R. Albano):

• Angelica Gassi – Founder di Casale Madre

• Luciana Mastrandrea – Insegnante e Influencer

• Francesco Vanni – Sales Director EMEA di Harley-Davidson



Dichiarazioni:

“Il ritorno non è solo una questione personale, ma una sfida collettiva per il

futuro del Sud. Scegliere di tornare significa investire nel territorio, creare

opportunità e riscrivere la narrazione di intere comunità. Con ComeBackers

vogliamo mostrare il volto concreto di chi sta cambiando il Sud dall’interno”,

afferma Flavio R. Albano, co-fondatore del Progetto Tornanza.

Luca Tamburrino, co-fondatore de I Ritornati, spiega: “Abbiamo creato

“I Ritornati” come organizzazione a Settembre 2024 partita tramite il canale

Whatsapp Community e successivamente suddiviso in tre canali tematici:

lavoro, eventi, viaggi. Siamo partiti da una necessità di 20 amici che si erano

ritrovati perchè ritornati. Abbiamo scoperto in soli 6 mesi che non riguardava

solo 20 di noi, ma molti di pù. Molte più storie di ritorno. Di arrivo a Matera

da parte di persone internazionali che hanno scelto Matera come città di

arrivo per lavorare da remoto o crere nuovi progetti imprenditoriali.

Attualmente i Ritornati sono una community di +200 membri che ha come

obiettivo l’incontro tra persone ritornate ed arrivate creando eventi culturali,

sociali e di attività varie. Ma i veri ritornati sono molti di più in giro tra

Matera e dintorni. Vorremmo arrivare a tutti loro. Con Comebackers e con

Progetto Tornanza il 19 Febbraio rappresenta per noi un nuovo viaggio:

creare incontri tra professionisti, imprenditori, lavoratori da remoto.

Partendo dalle storie. ComeBackers rappresenta per noi – come gruppo di

organizzazione culturale e sociale – un nuovo viaggio di quello che potrebbe

rappresentare questa community per molti di noi. Non solo come ritornati ed

arrivati. Ma come Sud Italia.

