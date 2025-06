Parola di Fns Cisl: Con la salute dei vigili del fuoco non si scherza!

Non bastavano lo stress da turni massacranti e con gli organici carenti ormai cronicizzati, che non compensano affatto i pensionamenti e nemmeno gli annunci governativi del ‘’ faremo e diremo’’. A questo si aggiungono i rischi dei servizi mensa scadenti che mettono a rischio la salute dei vigili de Fuoco. E su questo la Fns Cisl che per prima non ha esitato a denunciare quella ‘’cosaccia’’ non transige. Chiede impegni precisi e non sorrisi rassicuranti o pacche sulle spalle all’insegna del ‘’tutto prima o poi si aggiusta’’. Il sindacato non ci crede e denuncia i rischi del personale, colpito da intossicazione, scariche diarroiche e altre situazioni di malessere, che non potrebbe assicurare condizioni fisiche idonee a svolgere i compiti di istituto. E questo per un piatto di minestra che lascia tanti dubbi. Non è solo questo e la pagina de ‘’Il Punto’’ della Fns Cisl non fa sconti a nessuno: con la salute dei vigili del fuoco non si scherza. Provare per credere. I ministri degli interni, della salute, della sovranità alimentare e del made in Italy sono invitati a frequentare le mense e ad assaggiare…