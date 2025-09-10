Parlare di turismo da Israele ad Aliano e viceversa. E’ il genocidio in corso?

E’ vero che le aree interne della Basilicata appartengo al novero delle cosiddette terre di quel “Profondo Sud” tagliato fuori dal mondo. Non a caso il fascismo ci confinava i suoi nemici. Come ad Aliano dove ci mandò l’ebreo torinese Carlo Levi. Quella Aliano che ultimamente è stata agli onori della cronaca, prima per la visionaria manifestazione creatura di Franco Arminio, “La luna e i calanchi“, poi qualche giorno fa per la scomparsa della prima sua sindaca donna e comunista Maria Ippolita Santomassimo. Ma è possibile che in questa realtà non siano giunti gli echi del genocidio in corso sulla sponda di quel Mediterraneo in cui è immerso il nostro stivale? Possibile che l’attuale sindaco non veda la TV, scorra il telefonino e legga i giornali? E’ quanto, pensiamo, si sia chiesto più di qualcuno ascoltando la edizione delle 19,30 di ieri sera della TGR Basilicata in cui -in un servizio- si dava conto della visita ad Aliano -per l’appunto- della direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, Kalanit Goren, accolta in pompa magna dal primo cittadino Luigi De Lorenzo, accompagnato dai membri della giunta comunale e dalla direttrice del MUA, Musei di Aliano / Parco Letterario Carlo Levi. Ci mancava solo la banda. Ma come è andata, di cosa si è parlato, a cosa è servita questa ospitata? Lo ha spiegato il primo cittadino con la seguente dichiarazione soddisfatta affidata ai media: “Siamo onorati di aver accolto la direttrice Goren ad Aliano e di condividere con lei la nostra passione per la cultura e la storia. Questa visita sarà l’inizio di una fruttuosa collaborazione tra la nostra comunità e l’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo già nei prossimi mesi. La visita ha rappresentato un’importante opportunità per rafforzare i legami culturali tra Aliano e Israele e per promuovere il turismo locale e dell’intera regione”. Chiaro? No? E allora lo spiega meglio la direttrice Goren ai microfoni di Luigi Di Lauro della TGR: “Speriamo presto che da Bari vi siano voli diretti con flussi di israeliani qui e flussi di lucani in Israele”. Insomma, si è parlato di quella pecunia che come sempre “non olet” e che potrebbero portare tra i calanchi di Aliano frotte di israeliani (magari anche poveri soldati dell’Idf affaticati e stanchi di ammazzare donne e bambini). E poi, perchè no, frotte di lucani -magari non proprio quelli che hanno letto Carlo Levi- che volano verso Israele per rilassarsi in qualche resort turistico affacciato sul Mediterraneo, proprio uno di quelli che Netanyahu ha in animo di costruire sul lungo mare trasformato in “Gaza Riviera”, non appena avrà ripulito quelle “Striscia” dai corpi di quegli odiosi palestinesi che si ostinano a non volersene andare e delle macerie delle loro case. Un banale operazione genocida che è in corso proprio mentre De Lorenzo disquisiva amabilmente con la sua ospite, come se nulla fosse. Ma davvero è possibile che mentre tutto il mondo si indigna e protesta nelle piazze, e in ogni altro modo per tutto il sangue di cui si sta macchiando Israele, da noi c’è un Sindaco che ha pensato che proprio questo fosse il momento giusto per parlare con un su rappresentante di come fare affari con il turismo? Ma davvero da Aliano, per tutto ciò che rappresenta nell’immaginario collettivo, si è pensato di lanciare questo becero messaggio mercantilista, proprio nel momento in cui si cerca di fare pressione su Israele affinchè la smetta di uccidere? Uccidere, caro Sindaco, uccidere decine di migliaia di persone.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.