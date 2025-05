Parlamento UE approva emendamento contro chiusura filiali bancarie piccole comunità

Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, con una nota rileva come “Il Parlamento europeo ha approvato un nostro emendamento, presentato alla relazione annuale sull’unione bancaria, contro il fenomeno della chiusura delle filiali che penalizza enormemente i territori più remoti, come le comunità montane, e i cittadini più anziani.

Con 267 voti a favore e 246 contrari, l’aula della plenaria sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle banche più piccole nel garantire l’accesso ai servizi bancari essenziali per le famiglie, le PMI e le economie locali. Inoltre, si osserva come gli elevati costi di vigilanza e gli oneri normativi possano comportare sfide significative per le banche più piccole e di prossimità che vanno preservate tutelando il servizio alla clientela, rispetto al profitto.

L’attuale risiko bancario che sta vivendo il nostro Paese rischia di alimentare questa desertificazione bancaria e portare a gravi disagi per i cittadini.

Questo è il secondo emendamento in pochi giorni a firma Movimento 5 Stelle approvato dalla plenaria, a dimostrazione dell’efficacia della nostra azione politica in Europa”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.