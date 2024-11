Parco Serra Venerdi il cantiere va avanti

Nel fabbricato che sarà adibito a punto di ristoro, a servizi, è il cuore del cantiere del Parco di Serra Venerdi, che attende di essere restituito al quartiere con funzioni sportive, turistiche e di accoglienza. Buon segno. E in attesa del taglio del nastro per il 2025 auspichiamo che si lavori per tempo alla gestione (c’è anche uno spazio per camperisti) che è il ”problema” da affrontare per le opere che l’Amministrazione comunale sta portando avanti. Un anno fa , a settembre 2023, l’annuncio della ripresa dei lavori e le funzioni da realizzare https://giornalemio.it/cronaca/matera-ripresi-i-lavori-del-parco-di-rione-serra-venerdi/