Parco intergenerazionale. A quando conclusione del cantiere?

Nei Paesi ispanici il termine ”quien sabe?” chi lo sa? fa allargare le braccia e, del resto, finora nessuno si è sbilanciato ad fissare date e previsioni. Da quel che si vede pare che sul versante di piazza Matteotti via Rosselli lasciano intravedere una conclusione per maggio-giugno. Su quello di piazza Visitazione tempi da ”entro l’anno”. L’immobiliarista Franco Lasala chiede all’Amministrazione comunale di fornire un cronoprogamma.



LA RICHIESTA DI FRANCO LASALA

”Sono decorsi ahimè 37 mesi – scrive Franco Lasala-dalla consegna dei lavori di Piazza della Visitazione e Piazza Matteotti. Ma non si vede ancora nè testa e nè coda!

Mah, rabbrividisco passando 2 volte al giorno (abito a 200 mt di distanza), neanche I piccolì rondo’ e spartitraffico sono stati completati. Quanto ancora ci vorrà? C’è un cronoprogramma, una scadenza? Fa sorridere quello striscione che riporta la scritta

: “QUI PRENDE FORMA UN SOGNO”… Siamo la ex capitale del divano con i tempi al rallentatore. Il Comune intervenga e faccia sapere a cittadini e turisti quanto durerà ancora e si concluderà quel cantiere”