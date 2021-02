Venerdì 12 febbraio, alle ore 18, tramite i canali social ufficiali, l’Ente Parco della Murgia Materana presenta lo “Speciale video IL MIO PARCO”, che racconta l’azione formativa destinata alla comunità e finalizzata ad aumentare il rispetto e la conoscenza del territorio.

Il corso, avviato in forma sperimentale, tramite la piattaforma online Google Meet, ha raccolto 10 lezioni tenute dalle Guide del Parco della Murgia Materana ed esperti naturalisti, scelti da una commissione interna al Parco.

Il percorso di formazione prevede tre gradi di specializzazione: il primo grado, appena concluso, nominerà il corsista “Ambasciatore del Parco”, il secondo anno permetterà al corsista di diventare “Tutore del Parco” ed, infine, il terzo anno consentirà di raggiungere la categoria “Paladino del Parco”.

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di TRM Network, che ha prodotto le videolezioni e tramite la diffusione televisiva ha consentito di raggiungere un ampio bacino d’utenza.

Il Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Michele Lamacchia, afferma: “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto e dell’ampia partecipazione a questo primo corso.

Crediamo molto nel valore della formazione, motivo per cui, continueremo in questa direzione.

Aumentare la sensibilità e l’attenzione verso il nostro territorio offrirà sicuramente un valore aggiunto all’intera comunità.

Ringrazio i docenti intervenuti e Trm Network per l’importante supporto e mi congratulo con tutti i partecipanti, diventati oramai Ambasciatori del Parco e validi alleati nella tutela del nostro meraviglioso Parco”.

PROGRAMMA

Diretta su Facebook e YouTube in contemporanea su TRM Art, canale 602 Basilicata – 296 Puglia, streaming su app per dispositivi mobili trmtv.

Nei giorni seguenti in programmazione su TRM Network ai seguenti orari:

– Su TRM (canale 111 Basilicata)

sabato 13 febbraio ore 20.00

domenica 14 febbraio ore 15.00

– Su TRM h24 (canale 16 Basilicata e Puglia, 519 su Sky e Tivùsat)

sabato 13 febbraio ore 16.30

domenica 14 febbraio ore 18.30