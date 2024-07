Parco della Grancia: un avvoltoio cappuccino africano tra i protagonisti dello spettacolo di falconeria

C’è anche un esemplare di avvoltoio cappuccino africano nato in cattività, nell’allevamento della Yerax tra gli esemplari di rapaci che si possono ammirare nel Parco della Grancia a Brindisi Montagna. “ La nascita dell’avvoltoio sul suolo italiano è un evento davvero molto raro- spiega Nicola Pataleo della Yerax falconeria- la sua infatti è una specie in estinzione in Africa e, per questo, oggetto di una serie di programmi per la sua reintroduzione in natura ai quali anche noi vorremmo dare il nostro contributo”. Ad affiancare l’avvoltoio cappuccino, nell’arena del Parco della Grancia, durante gli spettacoli in programma ogni sabato fino alla fine dell’estate, anche gli esemplari della Falconeria Bergamotti. “ Nel parco volano il falco pellegrino, l’animale più veloce al mondo, le poiane di Harris temibili cacciatrici, i corvi imperiali, il caracara striato dell’Argentina, il gufo africano ed il gufo reale europeo – sottolineano Angelo Emilio Bergamotti e le figlie Stella ed Isabel – quest’ultimo esemplare, è il più grande dei rapaci notturni, basti pensare che la femmina può raggiungere i 4 kg di peso per un’apertura alare di 2 metri e può catturare, volando in assoluto silenzio, animali della taglia di un coniglio o lepre a volte può attaccare anche le volpi”. A calamitare l’attenzione di grandi e piccoli sono le tre aquile dalla testa bianca, impegnate in uno spettacolo straordinario e mozzafiato. “ Le tre aquile dalla testa bianca sono, tra le specie più grandi al mondo, tendenzialmente pescatrici, si nutrono di salmoni ma cacciano anche anatre che vivono in nord America- evidenziano gli esperti- al Parco Grancia danno vita ad uno spettacolo strabiliante: durante la dimostrazione volano giù dalla montagna fino all’arena sottostante dove ad attenderli c’è un pubblico che puntualmente rimane attonito e stupito dalla loro ineguagliabile performance”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.