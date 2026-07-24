Parco della Grancia, torna il grande spettacolo: sabato 25 luglio in scena ancora “La Storia Bandita”

Dopo il successo dell’inaugurazione della stagione 2026, il Parco della Grancia è pronto ad accogliere il pubblico per il secondo appuntamento dell’estate. Sabato 25 luglio il primo parco storico-ambientale d’Italia riaprirà i cancelli proponendo un’intera giornata dedicata alla natura, alla storia, alle tradizioni e al grande teatro, con il celebre cinespettacolo “La Storia Bandita”, considerato uno dei più imponenti spettacoli all’aperto del panorama nazionale.

L’esordio della nuova stagione, andato in scena il 18 luglio, ha registrato un’affluenza straordinaria di visitatori, confermando il Parco della Grancia, a Brindisi Montagna, tra le principali mete del turismo esperienziale del Mezzogiorno. Un risultato che contribuisce a consolidare un traguardo importante: oltre mezzo milione di presenze complessive registrate negli anni.

Il momento più atteso della giornata sarà alle 21, quando prenderà vita il kolossal dedicato alle vicende del brigantaggio post-unitario e alla figura del generale Carmine Crocco. Lo spettacolo si sviluppa su un palcoscenico naturale di 25 mila metri quadrati, trasformando il bosco della Grancia in un’immensa scenografia dove storia, emozioni e tecnologia si fondono in un’esperienza immersiva.

L’opera nasce dai testi di Gianpiero Perri e Maurizio Canosa, con l’adattamento di Oreste Lopomo e la consulenza storica di Tommaso Pedio. La regia teatrale è affidata a Gianpiero Francese, mentre quella cinematografica porta la firma di Viktor Rambaldi. A impreziosire il progetto vi è anche il contributo del maestro Carlo Rambaldi, tre volte Premio Oscar, autore dell’ideazione degli effetti speciali che rendono ancora più spettacolare la rappresentazione.

A dare voce ai protagonisti sono alcuni tra i più amati interpreti del cinema e del teatro italiano: Michele Placido interpreta vocalmente Carmine Crocco, Lina Sastri è Filomena, Paolo Ferrari presta la voce allo Zio Martino e Orso Maria Guerrini al generale Borjès. Completano il cast vocale Barbara Castracane, Michele Levita, Domenico Mastroberti e Nanni Tamma.

A rendere unica “La Storia Bandita” è soprattutto il coinvolgimento della comunità: oltre 200 figuranti volontari animano lo spettacolo, affiancati da un imponente apparato scenotecnico composto da circa 500 effetti pirotecnici, 400 proiettori, spettacolari proiezioni su schermi d’acqua e sulle pareti rocciose e un sofisticato impianto audio multidiffusione che avvolge completamente gli spettatori.

Ma il Parco della Grancia offre molto più dello spettacolo serale. Le attività prenderanno il via già dalle 12, con l’apertura del parco e le passeggiate guidate nella foresta monumentale. I visitatori potranno partecipare al Laboratorio del Miele, assistere alle dimostrazioni di smielatura manuale e conoscere da vicino il mondo delle api.

Dalle 13 saranno aperte anche le aree enogastronomiche della Taverna di Posta e del Borgo dei Sapori, dove sarà possibile degustare alcune delle eccellenze della tradizione lucana, dagli arrosti alla brace ai peperoni cruschi, accompagnati dai vini dell’Aglianico del Vulture.

Nel pomeriggio il programma proseguirà con numerose attività dedicate a famiglie e bambini: la fattoria didattica, il battesimo della sella sugli asinelli, il Teatro dell’Orto, l’accampamento dei briganti, i laboratori creativi e l’intervento teatrale “Lo Spillone di Filomena”. Alle 15.30 andrà in scena lo spettacolo “Io, brigante”, seguito alle 17 da un concerto d’arpa immerso nel bosco e, alle 18.30, dall’affascinante esibizione dell’Antica Arte della Falconeria, che rievoca la tradizione federiciana attraverso il volo dei rapaci.

Una giornata che unisce cultura, natura, spettacolo e sapori del territorio, confermando il Parco della Grancia come uno dei luoghi simbolo della Basilicata e una delle esperienze più suggestive dell’estate nel Sud Italia.

Per assistere allo spettacolo serale è consigliata la prenotazione online, così da assicurarsi un posto nell’anfiteatro naturale. I biglietti sono disponibili attraverso i canali ufficiali del Parco.