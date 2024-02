Parco del campo…sportivo: 12 suggerimenti e un sopralluogo

La domanda tra tifosi,tecnici, concittadini e residenti del rione Piccianello è ricorrente con quel ‘ …Ma a che punto siamo con il progetto di Parco del Campo”, preceduto da polemiche, osservazioni, interrogazioni, e da un incontro pubblico del 5 gennaio scorso con gli amministratori comunale e i progettisti in collegamento a distanza https://giornalemio.it/cronaca/parco-del-campo-con-progetto-in-progress-e-con-tanti-suggerimenti/. In quella sede si susseguirono una serie di interventi pertinenti, che evidenziarono la necessità di procedere a revisioni e integrazioni. Committente e tecnici presero appunti con l’impegno a un sopralluogo più attento, per vedere come si poteva rimediare e recepire le diverse incongruenze segnalate. Da allora, come ci ha detto l’assessore allo sport e all’urbanistica Antonio Materdomini, “ci sono stati sopralluogo e incontri – ha precisato- e consegnato loro 12 punti da affrontare. Il progetto va avanti visti i tempi da rispettare con il Pnrr”. Si lavora su una materia vasta, che spazia da funzioni ad aspetti logicistici.



SUGGERIMENTI INCONTRO PARCO DEL CAMPO

1) Aumento della capienza della curva sud rispetto alla curva nord e possibilmente realizzazione della curva, come la gradinata (ulteriori posti nella zona centrale della curva)

2) Prevedere nella curva nord una zona ”cuscinetto”

3) Creazione di locali sotto la curva per insediamento del ”museo” del Fc Matera

4) Sull’ingresso Monumentale scritta ”XXI Settembre”

5) Spazio per la palestra di scherma (già comunque inserito nel masterplan)

6) Se possibile e compatibilmente con le risorse a disposizione provvedere alla copertura delle tribune laterali

7) C’è perplessità sul posizionamento degli spogliatoi sotto la curva nord

8) Possibilità di realizzare l’intervento prevedendo nel futuro la realizzazione di parcheggi sotterranei

9) Accertarsi che le nuove palestre previste abbiano i requisiti per consentire lo svolgimento delle gare dei rispettivi campionati (pallavolo, basket ecc)

10) Chiedere all’impresa che eseguirà i lavori di ridurre al minimo il periodo di sospensione dell’utilizzo delle palestre

11) Prevedere che durante i lavori si possa ugualmente utilizzare il campo di gioco per le partite di campionato

12) Ipotesi di posa in opera di campo di gioco in erba sintetica

Tanta carne al fuoco e soluzioni da trovare in tempi brevi, per la impostazione di un progetto nato con altre premesse. Per ora, come si suol dire, ”zero a zero e palla al centro”. Si attendono progetto definitivo e fischio di inizio dei lavori…