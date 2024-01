Parco del Campo con progetto in progress e con tanti suggerimenti

Qualche aggiustamento di potrà fare prima dell’avvio dei cantieri con il progetto definitivo, ma non aspettiamoci stravolgimenti di sorta per l’area dello stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno”, che tiene dentro il terreno di gioco con i servizi ma apre anche a una fruizione di pubblica utilità per la pratica sportiva e la vita all’aria aperta. Per certi versi una soluzione di compromesso, se vogliamo, con quasi 14 milioni di euro del Pnrr che non consentono, per esempio, di realizzare un numero minimo di parcheggi interrati necessari per i tifosi e per quanti dovranno raggiungere il Parco. E del resto chi frequenta lo stadio e vive il rione Piccianello sa bene quali siano le problematiche domenicali, per necessità di ordine e sicurezza pubblica, e infrasettimanali. La capienza dello stadio è dimensionata per 6510 posti, buoni per la serie C, ma se dovesse capitare il salto nelle serie superiori cambia tutto.



Ma,intanto, attendiamo l’avvio del cantiere e la conclusione dei lavori entro il 2026 e chissà che non possano essere recepite alcune delle tante osservazioni”tecnico procedurali” venute dai presidenti dell’Ordine degli Ingegneri Pino Sicolo, degli architetti Gaspare Buonsanti, che avrebbero preferito essere coinvolti e vedere per tempo il progetto, dai consiglieri comunali Pasquale Doria sugli aspetti gestionali e sulla destinazione d’uso dell’area, Augusto Toto sulla opportunità di rivedere spazi, funzioni di spogliatoi, tribune, accesso di ambulanze e bus squadra ospite per esempio, di rappresentanti della tifoseria biancoazzurra su dimensioni e capienza delle curva sud a loro dedicata ,sul nome” XXI Settembre-Franco Salerno” dell’ingresso monumentale , sulla parziale copertura delle tribune laterali e di altri interventi e suggerimenti (lo abbiamo fatto anche noi) da tenere in considerazione. Annotazione per gli amministratori comunali per i tecnici comunali, come il funzionario del Comune di Matera, gli ingegneri Ignazio Olivieri e ingegnere Nicola Sacco e dal progettista, l’architetto Matteo Rocca, che ha interloquito da remoto per buona parte della presentazione che ha visto la partecipazione di tecnici, tifosi, rappresentati dell’associazionismo e di curiosi che hanno ricordato il cantiere ”non stop” per il Matera in serie B. Altri tempi, altri disegni.

Questo riguarda la riqualificazione dello stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno”, con una dotazione di 6510 spettatori, di gradinate e servizi collegati e realizzazione di un parco urbano, per attività sportive e di intrattenimento. Sono gli obiettivi del progetto di ” Parco del Campo” che l’Amministrazione comunale di Matera realizzerà con risorse per 13.915.000, 00 euro erogate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.



Lo hanno annunciato il sindaco Domenico Bennardi, gli assessori allo sport Antonio Materdomini, ai Lavori Pubblici, Angelo Cotugno nel corso della presentazione della prima stesura del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento realizzato da “Dodi Moss” di Genova, che recepirà in questa fase di incontro con la città, eventuali osservazioni per migliorare i contenuti dell’intervento. Nella programmazione è coinvolta la “Sport e Salute” spa, centrale di committenza delegata dal Comune,che seguirà l’aggiudicazione della procedura relativa all’Accordo quadro per l’affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori. Gli interventi dovranno essere completati entro il 2026. L’attività sportiva, legata agli stati di avanzamento dei lavori, sarà trasferita con il prossimo campionato, allo stadio del borgo La Martella di prossimo completamento. Ma non è escluso che l’impresa esecutrice delle opere possa lavorare, laddove possibile, senza interferire con l’attività sportiva. Se ne riparlerà questa estate, dopo la firma del contratto integrato, che dovrebbe avvenire nel prossimo mese di giugno dopo l’iter necessario per le verifiche del soggetto aggiudicatario.



Tra le novità dell’Intervento di Parco del Campo figurano la riqualificazione dell’accesso dall’ingresso monumentale degli anni Trenta ( dedicato al ministro dei Lavori Pubblici Luigi Razza e nel dopoguerra al XXI Settembre 1943 e in seguito al senatore Franco Salerno, il presidente delle promozioni dalla D alla C alla B) la realizzazione di una palestra multifunzionale in sostituzione dell’attuale, di spazi verdi e percorsi salute. Tutto chiaro? Attendiamo il progetto definitivo con gli auspici detti prima. Un riferimento, infine, all’area di via Annunziatella che ha ospitato fino a quasi 10 anni fa un distributore di carburante : dapprima la Supercortemaggiore Agip e poi la Q8 e con un manufatto degli anni Sessanta che merita adeguata valorizzazione. C’è un progetto ipotizzato dalla precedente Amministrazione e portato avanti dall’attuale perchè ospiti servizi di accoglienza turistica e per la mobilità sostenibile.



Anche per questo c’è attesa, insieme alla riqualificazione dell’ingresso monumentale e degli spazi verdi e di un disegno globale del rione Piccianello, che finora è andato avanti senza una visione di insieme. E poi c’è l’area , attualmente produttiva, dell’ex impianto pastaio e molitorio Padula e poi Barilla, acquisito da privati, per la quale si attende un progetto che preveda anche funzioni di pubblica utilità. Ma questo è una storia ancora da scrivere…



