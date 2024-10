“Parchi e sentieri: l’escursionismo e la tutela ambientale nel futuro del territorio lucano” è il tema del convegno promosso dal Gruppo regionale del Club Alpino Italiano (CAI) della Basilicata, che si terrà il prossimo 9 novembre 2024, alle ore 9.30, presso il Rifugio Fontana della Brecce a Marsico Nuovo.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra i principali attori coinvolti nella protezione e valorizzazione dell’ambiente montano della regione. Saranno presenti i Presidenti di tutti i Parchi Nazionali e Regionali della Basilicata e l’Assessore Regionale all’Ambiente, con l’obiettivo di discutere le sfide e le opportunità legate all’escursionismo e alla sostenibilità nei territori lucani.

Il convegno tratterà temi cruciali per il futuro dei parchi e delle aree naturali protette, con un focus sull’escursionismo come strumento di conservazione e promozione del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Basilicata. I partecipanti esploreranno l’importanza della tutela dei sentieri, delle risorse naturali e delle politiche ambientali che possano garantire uno sviluppo sostenibile per le generazioni future.

L’iniziativa vuole essere un punto di partenza per creare una sinergia tra istituzioni, associazioni, e comunità locali, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione per la salvaguardia dell’ambiente e per promuovere un turismo responsabile e sostenibile.

Siete tutti invitati a partecipare a questo importante appuntamento dedicato alla tutela del territorio lucano e al futuro delle nostre montagne.

Data: 9 novembre 2024

Luogo: Rifugio Fontana della Brecce, Marsico Nuovo

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Gruppo Regionale CAI Basilicata

Info 3397646529

mail: gr_cai_basilicata@cai.it