Operai e tecnici al lavoro per consentire ”a breve” la riapertura del parcheggio multipiano di via Pasquale Vena- via Lucana. Un impianto chiuso da oltre un anno e per un cantiere di manutenzione e riqualificazione durato tanto, anche a causa della pandemia che ha rallentato l’effettuazione dei lavori di varie opere pubbliche. A rimetterci la città, i residenti e i turisti, costretti spesso a girare a vuoto o a rivolgersi a strutture distanti pubbliche o privati. Una buona notizia in vista dell’estate e delle limitazioni imposte per qualche giorno dal vertice dei ministri degli esteri ” G 20”. Per l’assessore alla mobilità urbana, Raffaele Tantone, un piccolo ma importante tassello al quale dovranno aggiungersene degli altri con investimenti per la mobilità alternativa e la fruibilità sostenibile, a servizio del centro storico. Attendiamo sviluppi e, naturalmente, l’apertura del maxiparcheggio di via Pasquale Vena…