La dotazione di posti auto per una città estesa in lunghezza come Matera ,e che ha conosciuto il boom di presenze turistiche nell’anno da Capitale europea della cultura, la disponibilità di posti auto a pochi metri dal Centro è davvero una opportunità. Ma il problema è individuarli, come ci segnala il perspicace Antonio Serravezza, indicando lo stato di degrado del parcheggio a raso del rione Lanera a ridosso degli edifici della Regione e dell’Università di Basilicata. L’erba ha coperto tutto o quasi e necessita un periodico intervento di sfalcio dell’erba per utilizzare le piazzole. A meno che, in attesa, di affidamenti e procedure non si passi al metodo Virginia Raggi,il sindaco di Roma, che ha utilizzato greggi di pecore per ‘’ripulire’’ in maniera naturale spazi incolti. Ci vorrebbe la transumanza. Pochi i capi ovicaprini sulla Murgia. Al massimo bovini e podoliche. E allora serve un bando verde, magari con l’adozione a distanza di pecore e capre, e un ritorno in caciotte e ricotte per quanti si sobbarcheranno le spese di trasporto e di mantenimento. Qualcuno sorriderà. Ma la questione dello sfalcio dell’erba, sono continue le segnalazioni per il camposanto di contrada Pantanello, riguarda varie zone della città. Sfalci a ‘’macchia di leopardo’’ in attesa di intervenire dove necessario. Parcheggio Lanera,e non solo, in lista di attesa. E in quel caso si dovrà pensare a una forma di gestione.

