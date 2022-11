Parcheggio al Comune di Matera con 0,50 euro

Qualcuno è rimasto sorpreso,nel trovare le barre mobili di ingresso al parcheggio a raso e interrato del Comune di Matera con i vigili urbani e personale del servizio , pronti a consigliare sul come muoversi. Ma prima o poi il servizio a pagamento, con tanto di cassa automatico, e al costo orario di 0,50 euro doveva arrivare. Il tempo, si spera breve, per sbrigare una pratica e poi via. Possibile fruire anche della tariffa unica giornaliera di 5 euro. Si parcheggia pagando il biglietto. Nessuna APP prepagata , al momento, da quanto abbiamo appreso.



Alle barre mobili di ingresso e uscita e c’è un sistema di telecamere che legge i numeri di targa dei veicoli. Gli avvisi informano che l’uscita dal parcheggio deve avvenire entro 10 minuti dal pagamento in cassa nel caso di parcheggio completo ( full, con stalli interamente occupati) e per le operazioni di carico e scarico . Per eventuale assistenza al parcheggio- parking assistance sono indicati tre numeri di telefono cellulare : 370/3742096, 347/8621066 e 320/9497777. Il servizio , attivo per 24 ore, festivi compresi, funziona e consente il tourn over dei veicoli nei parcheggi.