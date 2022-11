Parcheggi rosa a Matera per le mamme. Disco verde in consiglio

Non solo un atto di cortesia, ma di sensibilità verso mamme e genitori in attesa di un bimbo che devono parcheggiare l’auto per sbrigare incombenze, per esempio, presso centri di analisi, ambulatori, supermercati, uffici postali, banche. Sono gli spazi per la sosta, dalla segnaletica rosa, che potranno essere realizzati dove occorre dopo l’approvazione del provvedimento in consiglio comunale con 23 voti a favore. Il regolamento, ricordiamo, era stato approvato il 7 settembre scorso in 5^ commissione ”Mobilità sostenibile” presieduta da Gianfranco Losignore (M5s). Il provvedimento riconosce l’elevato valore sociale della maternità, promuovendo una politica di sostegno alla famiglia e agevolare la mobilità, i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e/o genitori con bambino di età non inferiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”. Premesso che ci sono state – afferma il presidente Losignore modifiche al codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), introducendo norme che prevedono l’istituzione e la disciplina di spazi di sosta riservati alle donne in gravidanza o puerpere con figli entro i due anni. Non ci resta che attendere la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale. Poi spazio all’onda rosa…