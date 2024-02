Parcheggi in via Lanera. Materdomini: eccome come stanno le cose…

Dopo la pubblicazione della nota di Michele Morelli (Legambiente Matera), https://giornalemio.it/ambiente/consumo-di-suolo-non-lo-avrebbe-permesso-nemmeno-il-conte-tramontano/ , ne abbiamo lette e sentite in tutte le salse (forzature al regolamento urbanistico, utilizzo improprio di un’area trasversale tra via Castello e via Lanera ecc) per quella variante passata a maggioranza in consiglio comunale, finalizzata alla realizzazione di garages interrati lungo via Lanera, nell’area di pertinenza della Casa di spiritualità Sant’Anna. Argomento da addetti ai lavori, quelli dell’urbanistica che, da sempre, e in assenza di una comunicazione preventiva ingenera prese di posizione e commenti conseguenziali. E la cosa non ci sorprende, per cui abbiamo chiesto all’assessore all’urbanistica e allo sport, Antonio Materdomini, di dirci come stanno le cose .



” Oltre due anni fa- dichiara Materdomini- la Curia arcivescovile ha presentato una istanza per realizzare dei garages interrati, sotto l’area della Casa di spiritualità Sant’Anna sul versante di via Lanera. Quei box, una settantina, verrebbero ceduti anche a privati. Il fronte di via Lanera, attualmente degradato, verrebbe riqualificato con sistemazione a verde. Il Comune, in cambio, riceverebbe 4000 metri quadrati sul versante prossimo al parco del Castello che ci consentirebbe di completare la riqualificazione dell’area. Il consiglio comunale ha approvato,in proposito, con la maggioranza dei presenti e con un solo voto contrario una variante normativa semplificata. Adesso ci sono 30 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. Successivamente dovrà essere presentato il progetto, che dovrà seguire l’iter procedurale. Per cui attendiamo…” Fin qui l’assessore. E per quanti volessero approfondire possono consultare sull’albo pretorio on line la delibera di consiglio comunale del 19 febbraio scorso.

LA DELIBERA DI CONSIGLIO

REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MATERA. VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 6-BIS DELLA LR 23/99. INTEGRAZIONE ART. 68. ADOZIONE

https://servizionline.comune.mt.it/kweb/ap/matera/filtraPubblicazioni?numeroPAP=810&pubblicatoDal=21/02/2024&tipoPubblicazione=tutte