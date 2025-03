Parcheggi in centro ad Altamura. Il Comune annuncia novità e rinvia Ztl

Per la sperimentazione della zona a traffico limitato nel centro di Altamura se ne riparlerà più avanti, quando i cantieri di riqualificazione del centro cittadino saranno ultimati. Salta,pertanto, la data del 1 aprile annunciata nei mesi scorsi. Si provvederà a rivedere gli stalli in diverse zone, con colorazioni e dischi orari. Il Comune intende ascoltare i cittadini. Le scelte vanno concordate e condivise, trovando la giusta soluzione.



Comunicato – Rinvio ZTL e istituzioni nuovi stalli per parcheggio

L’Amministrazione Comunale, in data odierna, con delibera di giunta, ha previsto il rinvio della sperimentazione della ZTL, posticipando l’entrata in vigore della stessa alla fine degli importanti lavori pubblici che stanno interessando l’intero centro storico.

Le novità più rilevanti riguardano:

l’eliminazione degli stalli gialli in via Maggio, via Filippo Baldassarre, via Santeramo, via Bari e via Garibaldi, con ripristino degli stalli blu per parcheggio a pagamento;

l’istituzione di parcheggi contraddistinti da strisce bianche a tempo con disco orario, su via Maggio, via Bari (lato destro di marcia), parte di viale Regina Margherita (fra via Carducci e via G.B. Castelli), via Monte Calvario (a partire dall’intersezione viale Martiri-via Mestre; da via Mestre sino a piazza San Lorenzo), corso Vittorio Emanuele (lato sinistro dall’intersezione via Caprera, sino a piazza San Lorenzo), via IV Novembre.

Il provvedimento nasce dalla volontà dell’Amministrazione di confrontarsi e di ascoltare le esigenze dei cittadini, delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle attività commerciali e ricettive. Grazie al confronto costante è stato possibile fare sintesi fra tutti gli interessi coinvolti.

