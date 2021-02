…e nella ricorrenza di Sant’Apollonia, Sant’ Amblegn in dialetto materano, protettrice di denti, dentature, dentisti, odontotecnici e altre professionalità che si occupano della buona masticazione, occorre mettere mano a quel tormentone che è il bando per l’affidamento in gestione della sosta a pagamento. A chiederlo al Comune di Matera sono i residenti del centro storico e dei rioni Sassi, che proprio non riescono a masticare un bando giudicato penalizzante, oneroso e per nulla rispettoso del piano urbano della mobilità sostenibile. E lo dicono con conti alla mano facendo il raffronto con quanto si paga a Matera e quanto a Bologna (gratis). Altro contesto, si dirà, ma a Matera il bando cozza con le incongruenze di una delibera di consiglio comunale del 109 in materia di ”indirizzi”, con quel che ne seguiva sulla indicazioni di stalli e posti di parcheggio a tariffa agevolata e questo per compensare le limitazione imposte dalle zone a traffico limitato, senza dimenticare la ”mancanza” per molti mesi del parcheggio di via Lucana. Ne servirebbero di più. Magari da individuare nel regolamento urbanistico, che non è dietro l’angolo. E poi i rioni Sassi. A Porta Pistola ci saranno parcheggi, dopo la pavimentazione, oppure si delocalizza altrove ? Magari a Murgia Timone dove consolidamento e valorizzazione hanno creato trincee, percorsi, pensatoi e punti di osservatori da spazi attrezzati. Naturalmente scherziamo. La pensiamo in altra maniera e avremmo lasciato le cose come stavano.



E allora. E’ Sant’Apollonia e allora un bel confronto in sicurezza tra Amministrazione e Residenti del centro storico ci sta tutta, all’insegna dell’antico detto popolare ” nè la zappa vecchia e dammi quella nuova”. Sono i denti colpiti da carie, come il bando…

Lettera aperta al Sindaco Bennardi Matera, 08.02.2021

Se non ora quando, aggiornare il Bando per la gestione dei parcheggi pubblici

I cittadini residenti del centro storico e delle aree adiacenti chiedono di modificare il bando per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento.

Il 18 gennaio il dirigente del settore polizia locale ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento. A partire da settembre dello scorso anno, più volte i cittadini hanno invitato l’amministrazione comunale a ritirare il bando per due ragioni fondamentali . La prima riguardava la sua difformità alla delibera di indirizzo approvata dal Consiglio Comunale a febbraio del 2019 ( DCC n. 2 del 15/02/2019 “Criteri per l’affidamento della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento…”).

La seconda ragione riguardava il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e dunque la necessità di adeguare la strategia di gestione dei parcheggi pubblici alle indicazione del piano.

L’attuale amministrazione informata delle richieste avanzate dai residenti nel centro storico ad oggi non ha dato nessun segnale di discontinuità rispetto al passato.

I residenti ribadiscono la necessità di sospendere il bando prima possibile e procedere senza perdere ulteriore tempo alla modifica dello stesso adeguandolo alle indicazioni del PUMS.

Operare altrimenti, in una logica di perenne emergenze, costringerebbe tutta la città a chissà quanti anni ancora ad una gestione superficiale e inefficace. Questo è invece il momento di raccordare gli strumenti fra loro e porre quantomeno le premesse per una organizzazione urbana davvero sostenibile e vivibile.



I cittadini residenti nel centro storico chiedono al Sindaco che si adotti un buon Bando di Gara che sia aggiornato con i tempi, che sia davvero innovativo e che non risulti oneroso per quanti vivono nel centro storico e a ridosso delle le strade dove insistono stalli a pagamento (via Lucana, via Cappelluti, via Gattini, via T. Stigliani, ecc.). Nelle aree di sosta a pagamento chiediamo al Sindaco che si applichino le stesse regole di altre città d’arte (per fare alcuni esempi, a Roma il costo medio annuo riservato ai residenti non supera i 20 euro , a Torino il costo medio annuale non supera i 100 euro, a Bologna la sosta è gratuita).

I materani che vivono nel centro storico, invece, per poter parcheggiare in struttura o nelle aree di sosta a pagamento dovranno versare circa 720 euro l’anno.

I parcheggi pubblici devono servire per migliorare la qualità della vita dei residenti e non per fare cassa. Pertanto, chiediamo al Sindaco:

– tariffe agevolate per i residenti in struttura (Casalnuovo, Via Vena, piazza C. Firrao ) che non superino i valori medi delle tariffe adottate in altre città d’arte;

– tariffe agevolate per i residenti su stalli a pagamento che non superano i valori medi delle tariffe adottate in altre città d’arte;

– di trasformare tutti gli attuali parcheggi di prossimità ad aree di sosta a pagamento H24 (via La Vista, via Duni, via Lanera, via Castello, Via Lucana, via Santo Stefano, via Piave, ecc.) con tariffe che disincentivano la sosta prolungata per i non residenti;

– di aumentare in maniera consistente lungo il perimetro del centro storico e all’interno della ZTL gli stalli riservati ai motocicli.

I cittadini del centro storico vogliono sapere cosa succederà a Porta Pisola, se dopo i lavori di riqualificazione sarà possibile parcheggiare e se verrà data priorità alla residenza.

Quattro mesi dall’insediamento del nuovo governo cittadino non sono bastati per adottare le modifiche necessarie, a meno che la nuova amministrazione abbia una visione differente da quella espressa dai cittadini interessati che da anni chiedono servizi e non privilegi.

Chiediamo infine al Sindaco e all’assessore all’urbanistica di individuare all’interno del Regolamento Urbanistico due parcheggi in struttura a sud di via Casalnuovo (zona Tre Pini), per dare una giusta risposta al bisogno di parcheggi degli abitanti di via Casal Nuovo, e a nord di via Santo Stefano, per rispondere al bisogno di parcheggi di tutto il quadrante compreso tra via Santo Stefano, via Gattini , via Piave e via Santa Cesarea. Nelle prossime settimane i residenti nel centro storico e nelle aree adiacenti non escludono la possibilità di organizzare iniziative per affermare i propri diritti, a partire dal parcheggio di via Vena chiuso da marzo del 2020.

I Cittadini del Centro Storico

V. Vizziello – I. Macaione – E. Curti – E. Oliva – G. Mascolo – M. Lascaro -V. De Rocco – G. Annunziata – E. De Ruggieri – C. Coronella – L. D’Ambrosio- B. Perrone – A. Montemurro – M. Morelli –P. Capriotti – A. Siggillino –P. DiPede – V. Epifania – I. Riccardi – C. LaPadula – D. Nicoletti – G. Stagno – E. Filippucci- E. DiPede – P. Montemurro – F. Cancellaro – G. Andrisani – L. Festa – V.Renzi – M. Strada – R. Terrone – M. Marceca – G. Bonessa – G. Caponio – G. Cannone – G. GiuraLongo – F. Zuccaro – F. Cirillo – A. Cicorelli – E. Antezza – A. Guida – G. Cascella – G. Lascaro – C.Amoroso – G. Muscaridola – G. Lanzillotta – G. Azzone – M.A. Cancellaro – A. Labarile – M.T. Cascino – S.Paternoster – T. Guerricchio – T. Acito – L. Montemurro – G. Quarto – L. De Angelis – Z.Ferrari – G. Moliterni – N. Cardinale – M.Virgintino – F. Virgintino – V. Galante – D. Gaudino – R. Tedesco – T. Labarile – A. Labarile – M. Masciandaro – B. Staffieri – A. Manicone – V. Plasmati – L. Gaudiano – V. Andrulli – C. Casalino – N. Oliva Potenza- A.Santantonio – C. Xiloyannis –G.Festa –M. Tarantino – F. Semeraro –D. Amodio – I.Massari – G. Contini – D. Viggiani- R. Linzalone – M. LoSqualo – E. Lacanna – G. DiPede – E. Roberti – G. Lovecchio – M. Porsia – E. Caserta – I. Oliveri – S. Vakali – M. Zaccaro – S. Tralli – E. Fascella – F. Cornacchia – C. Di Pede