Una rivoluzione e con modifiche, accoglimenti di istanze in corso d’opera, sopratutto da parte dei cittadini del centro, che dovranno parcheggiare l’auto altrove (3.000 i parcheggi bianchi censiti con il Pums) o sostenere spese aggiuntive.

Nel frattempo si parte con una nuova APPlicazione dedicata denominata ”K – City” (addio alla vecchia Easy Park) che consentirà controllo e fruizione di 1.700 parcheggi (860 dei quali a raso all’aperto) dal 1 giugno a Matera il nuovo servizio di gestione affidato per cinque anni alla società Tmp srl.

Lo hanno reso noto, nel corso di una conferenza stampa l’assessore alla mobilità urbana Michelangelo Ferrara e il comandante della Polizia Municipale Paolo Milillo.

Il servizio ha previsto la installazione di sensori ” k-place” per verificare disponibilità degli stalli e con i dati dei sensori di parcometri, e transazioni del sistema telepass di conoscere la validità della sosta. Nei parcheggi al coperto l’accesso avverrà in maniera automatica, grazie a telecamere di lettura della targa in entrata e in uscita. Possibili anche gli abbonamenti con il collegamento on line sul sito www.parkingmatera.it, con priorità per quanti risiedono nei centri storici.

Il pagamento dei parcheggi sarà valido tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.00 alle 20.30 . Le tariffe nei parcheggi a raso, a seconda delle zone, vanno da 0,70 a 1 euro l’ora, con tariffe minime che vanno da 0.30 a 0,50 euro. Gli abbonamenti mensili sono compresi tra 40 e 60 euro.

Per i privati abbonamenti possibili con una percentuale definita, ma con un posto da occupare dove è possibile.

Nei parcheggi coperti le tariffe orario vanno da 0.50 a 1 euro l’ora, le tariffe giornaliere da 5 a 10 euro, gli abbonamenti sono di 50 euro mensili per residenti nelle ztl e del centro storico e 90 euro per quelli ordinari.

Tariffe più basse per quanti parcheggi davanti al Municipio: 0,50 l’ora, 0,30 euro la tariffa minima e 5 euro quella giornaliera. Assessore e comandante dei Vigili hanno espresso disponibilità a recepire le osservazioni che verranno dai cittadini e nell’ottica di favorire la rotazione dei parcheggi, ridurre l’inquinamento e l’impatto sul traffico cittadino.

Il nuovo gestore corrisponderà alle casse comunali una percentuale del 51,28 per cento sugli introiti.

Altra novità è la disponibilità di monopattini e scooter elettrici, per facilitare gli spostamenti tra zone di sosta e punti di interesse cittadino, a prezzi contenuti.

Certo mettere d’accordo tutti e difficile. Resistenze e perplessità sono datate. Matera è al quarto piano del traffico in quasi 40 anni di attività amministrativa, ma la programmazione ha dovuto fare i conti con errori, ritardi nella realizzazione di assi viari alternativi all’asse via Nazionale-via Lucana- Via Cappuccini ( il progetto di Tangenziale è rimasto sulla carta) di corsie preferenziali per i bus e i mezzi di soccorso, di nuovi parcheggi e di una integrazione bus-treno metropolitana fermo per l’assenza di una gestione sostenuta da volontà e cultura d’impresa.

Per una città turistica serve una risposta integrata, che soddisfi le esigenze di diverse utenze e riduca nei fatti l’inquinamento dei veicoli.

A quando la riconversione, incentivata, di mezzi turistici a benzina e diesel a trazione elettrica o ibrida ? Ci sono kit ed esperienze a prezzi contenuti. Il nostro amico e architetto Angelo Stagno dalla sua Vienna ormai è un esperto…Perchè non coinvolgerlo?