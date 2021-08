Il Santo Padre sarà a Matera il 22 settembre 2022 per il congresso eucaristico nazionale. Ormai mancano ( c’è tempo) solo gli aspetti organizzativi, ma la volontà ribadita a mons Giuseppe Antonio Caiazzo, vescovo della Diocesi di Matera Irsina, da Papa Francesco di voler presiedere la solenne concelebrazione eucaristica è più di una certezza. Missione compiuta da don Pino che lavorerà, con quanti saranno coinvolti nella organizzazione di un evento di risonanza nazionale. Dopo Papa Giovanni Paolo II, che venne in Basilicata nel 1990, è la volta di Papa Francesco. Due Pontefici con una grande carisma, tanta umiltà, fede, coerenza e capaci di parlare con una sola “parola” al mondo intero. E la data del 22 settembre 2022, un numero che si ripete, è di buon auspicio per un’altra data attesa dai materani : il 2 luglio festa in onore della Santa Patrona Maria Santissima della Bruna. Per Matera, e non solo, sarà una doppia attesa…



COMUNICATO STAMPA

“Il Papa a Matera il 25 settembre 2022 per la conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale”

Il 26 agosto 2021 il vescovo della Diocesi di Matera-Irsina mons. Antonio Giuseppe Caiazzo è stato ricevuto in udienza privata dal Santo Padre.

Nel corso del cordiale incontro il Presule ha rinnovato a Papa Francesco l’invito a visitare la nostra regione, invito già formulato dai Vescovi lucani in occasione di Matera capitale della cultura europea 2019.

L’occasione propizia per questo viaggio in terra lucana è rappresentata dal Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà il prossimo anno a Matera dal 22 al 25 settembre e che vedrà la partecipazione di sacerdoti, religiosi e laici di tutte le diocesi italiane.

Il Papa ha confermato il vivo desiderio di presiedere la solenne celebrazione eucaristica a conclusione del Congresso, non escludendo la possibilità di visitare anche qualche luogo significativo della nostra Arcidiocesi.

A distanza di trent’anni dalla storica visita in Basilicata di Papa Giovanni Paolo II in Basilicata si fa sempre più concreta la possibilità di accogliere nuovamente il Santo Padre in un periodo che si spera veda la completa ripartenza della vita sociale, religiosa e civile.

Ci vorrà del tempo per conoscere nel dettaglio il programma del Congresso della cui stesura si sta occupando, oltre il Comitato diocesano, un’apposita Commissione Nazionale che dopo un primo incontro nella città dei Sassi si riunirà per la seconda volta a Roma nei giorni 13 e 14 settembre.

Matera, 27 agosto 2021

Erasmo Bitetti

Vice Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali – Arcidiocesi Matera – Irsina



IL COMMENTO DEL SINDACO BENNARDI

n relazione all’annunciata visita di Papa Francesco a Matera, il sindaco Domenico Bennardi ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Apprendo con enorme piacere che il Papa sarà in visita nella nostra città nel mese di settembre del prossimo anno. Certo di interpretare il sentimento di tutti i concittadini, l’abbraccio di Matera al Santo Padre non potrà che essere intenso e pregno di significato: la semplicità di vita e l’autenticità dell’accoglienza hanno permeato intere generazioni. Matera, che nella sua storia ha accolto culture, popoli e religioni diverse, e proprio in un momento in cui le vicende internazionali mostrano quanto non si possa essere indifferenti alle sorti dell’umanità in ogni latitudine, vuole trarre ulteriore forza dall’arrivo del Papa per adottare forme di accoglienza che vadano oltre l’emergenza, e che siano invece struttura e consapevolezza diffusa nella comunità.

Con l’arrivo di Francesco, Matera potrà nuovamente inviare un messaggio di solidarietà al resto del mondo, in occasione di un incontro sinodale – le celebrazioni eucaristiche per il 30° anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II in Basilicata – che assume valenza di politica internazionale.

Al vescovo della Diocesi di Matera-Irsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, il ringraziamento mio e della città per avere – nel corso dell’udienza privata dal Santo Padre – propiziato la visita papale del 2022.

Matera, 27 agosto 2021