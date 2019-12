Di mandati ne ha fatti due, per cui alla scadenza contrattuale del 26 aprile 2020 lascerà la Fondazione e Matera- dopo l’esperienza decennale che ha portato la Città dei Sassi a capitale europea della cultura 2019- per fare altro da qualche altra parte. In Italia o all’estero. Del resto Paolo Verri ha un curriculum di spessore e puo’ andare dove gli pare, anche a Taranto – se glielo chiederanno- come aveva affermato in una intervista rilasciata a “Il Sole 24 ore”. ” Ho già raddoppiato – dice il direttore della Fondazione ”Matera-Basilicata 2019″ a margine della conferenza stampa per la Notte bianca della giornata di chiusura- e il risultato raggiunto è largamente positivo, sopratutto nell’anno da capitale europea della cultura, che non può che continuare nel percorso avviato. Per cui non resterò a Matera. Mi cimenterò in altri progetti , in altre città forte della esperienza maturata qui e con l’apporto di una squadra che ha lavorato. A mia madre Matera è piaciuta e piace tanto e andrà via con rammarico. Io,questa città la porterò dentro,sempre”. Mai dire mai….Il 2020 è dietro l’angolo. Verri pare irremovibile. Del resto non dipende da lui, ma dalla sorte della Fondazione che ha come azionista di maggioranza la Regione Basilicata. E finora il presidente Vito Bardi, aldilà del generico auspicio che quanto fatto e accaduto a Matera deve continuare, non si è pronunciato nel merito. Del resto si deve mettere mano alla tasca…e, eventualmente, riorganizzare la “macchina” mantenendo quello che è andato o rivedendo quello che ha lasciato a desiderare. Certo è che Matera attende risposte, viste le aspettative createsi a livello nazionale,europeo e planetario , per le esperienze che verranno. E allora? Siamo all’arrivederci con un pizzico di commozione, come il ringraziamento rivolto da Paolo Verri a Salvatore Adduce, definito ‘primo volontario 2019’, o viene fuori una pubblica attestazione? Una cittadinanza onoraria, per esempio ( come ha fatto il Comune di Tursi per il segretario generale della Fondazione Giovanni Oliva) per l’attività svolta in 10 anni a Matera, per Matera e la Basilicata, pur tra le polemiche di diversa natura e finalità che hanno accompagnato il suo operato? Spetta all’Amministrazione comunale, al sindaco Raffaele De Ruggieri e ad altri dentro e fuori il consiglio comunale, prendere una decisione di questo tipo. Verri, come è suo modo di fare, tira dritto e continua a lavorare. Alcuni non lo rimpiangeranno, altri certamente, come il presidente della Fondazione Salvatore Adduce ”piangeranno due volte” …come accade nel film ” Benvenuti al Sud”con Claudio Bisio : quando si arriva e si parte. Ma c’è tempo…