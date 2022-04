Un ”santino” per Paolo Verri con tanto di saio di santità? Quante ”S”. Ma per Sergio Laterza, quella lettera salta anche i processi di beatificazione, per cui ”Paolo Verri” è santo di strada subito. Il Paradiso puo’ attendere, citando il noto film di Warren Beatty e Buck Henry. Il santino, per stare al tema, Sergio l’aveva tirato fuori a suo tempo con l’arguzia e la creatività che ne fanno un ”capolavoro” , come dice lui quando incontra una persona che ha idee, ragiona con la propria strada e lascia una scia di rammarico e di simpatia. E così, facendo riferimento ai tanti progetti che lo vedono coinvolto, è diventato San Pijo tutto. Sul retro, ci mancherebbe, non ci sono preghiere, motti e pensieri. Ma il bianco di una idea da riempire. E su questo il creativo Sergio Laterza…ha già innescato la quarta.