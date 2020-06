E’ stato eletto tra i dirigenti della Fidas Nazionale il materano Paolo Ettore. Una lunghissima esperienza nel volontariato tutt’ora attivissimo e tassello prezioso del vasto mondo del Terzo Settore.

La sua elezione è avvenuta lo scorso 30 maggio al rinnovo delle cariche statutarie associative che ha visto la partecipazione, tramite il web, di oltre quattrocento delegati da tutt’Italia. Paolo Ettorre, eletto nel Collegio dei Probiviri insieme a Saverio Marchet AFDVS – Feltre, Pasquale Bova ADVS FIDAS Termini Imerese, sosterrà il nuovo presidente nazionale Fidas Giovanni Musso e il rinnovato direttivo composto da: Mauro Benedetto , Alessandro Biadene ADS Michelin Cuneo, Silverio Thomas ACDS – Carnica, Jacopo Pressato FIDAS Padova, Roberto Flora AFDS Udine, Massimiliano Bonifacio FIDAS Verona, Patrizia Baldessin ADSP Torino, Ines Seletti FIDAS Parma, Rosita Orlandi FPDS FIDAS, Pierfrancesco Cogliandro FIDAS Paola, Gabriella Di Egidio FIDAS Teramo ed Enzo Emmanuello FIDAS Gela. “ Con l’elezione di Paolo Ettorre negli organismi nazionali” ha commentato il presidente Regionale Fidas Pancrazio Toscano “ la Fidas Basilicata torna ad essere riconosciuta come Federata che può assicurare un apporto significativo in campo nazionale sia per la figura dell’eletto, persona di impegno ed equilibrio, sia perché espressione di una Federata che ha fatto registrare risultati apprezzabili nella qualità e nella quantità del lavoro svolto. Agli auguri di un buon lavoro a Paolo Ettorre, espressione di Fidas Basilicata, vogliamo estenderli anche a Rosita Orlandi lucana di origini sempre vicina da anni alle attività di promozione e formazione della Fidas Basilicata per l’incarico che andrà a ricoprire come vicepresidente nazionale dell’area sud ed isole”. Un riconoscimento per Paolo Ettorre che arriva dopo lunghi anni di impegno e dedizione al volontariato. Ettorre è tra i primi a far parte della grande famiglia Fidas sin dal 1981, allora A.D.Vo.S. Dal 1994 al 2009 è stato componente del Consiglio Direttivo regionale di Fidas Basilicata con il ruolo di Segretario Amministrativo e Organizzativo. Dal 2009 al 2016 Presidente Regionale di Fidas Basilicata.

Dal 2016 a tutt’oggi componente del Consiglio Direttivo regionale di Fidas Basilicata con il ruolo di Responsabile del Sistema Qualità. Dal 2014 a tutt’oggi ha curato gli accreditamenti della UdR, PdR e dell’autoemoteca di Fidas Basilicata. Responsabile dei rapporti con le Istituzioni e Csl Plasma, azienda farmaceutica a cui la Regione Basilicata conferisce il plasma da raccolta associativa.

Ha curato la parte amministrativa di progetti interregionali Centro-Sud-Isole di Fidas nazionale, finanziati dalla Fondazione con il Sud.