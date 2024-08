Pannella e Placino i nuovi commissari di Polizia a Matera

Entrambi di origine campane sono entrati in servizio presso la Questura di Matera due nuovi giovani commissari della Polizia di Stato. Sono Sara Pannella e Carmine Placino, che svolgeranno un tirocinio operativo nei vari settori della Questura, al termine del quale saranno assegnati a dirigere un ufficio. Pannella e Placino hanno terminato l’attività di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia. Ad accoglierli il questore della provincia di Matera Emma Ivagnes. Buon lavoro !



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Questura di Matera: in servizio due nuovi Commissari della Polizia di Stato.

Questa mattina, il Questore della provincia di Matera Emma Ivagnes ha dato il benvenuto a due neo Commissari della Polizia di Stato, Sara Pannella e Carmine Placino, assegnati alla Questura di Matera dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, all’esito del corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia. Svolgeranno un tirocinio operativo nei vari settori della Questura, al termine del quale saranno assegnati a dirigere un ufficio.



A loro vanno gli auguri del Questore Emma Ivagnes, dei Funzionari e collaboratori tutti della Questura di Matera.

La dr.ssa Pannella, nata a Benevento nel 1997, ha conseguito nel dicembre del 2020 la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi del Sannio, con la votazione di 110/110 e lode. Ha frequentato, da ottobre del 2021, la scuola di specializzazione in studi sull’Amministrazione Pubblica presso l’Università degli studi di Bologna – Alma Mater Studiorum, ove ha conseguito, nell’ottobre del 2023, il titolo di specialista in Studi sull’Amministrazione Pubblica. Vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 112º corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, a Roma, conseguendo il Master di II livello in Diritto, Gestione e Organizzazione della Sicurezza.

Il dr. Placino, nato a Napoli nel 1996, ha conseguito, nell’ottobre del 2020, la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con la votazione di 110/110 e lode. Nel 2021, ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL. 69/2013 alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli e ottenuto l’abilitazione alla professione forense.

Ha ricoperto, tra il 2022 e il 2023, l’incarico di Funzionario Esperto in Gestione Rendicontazione e Controllo sui finanziamenti Pnrr e PNC.

Vincitore del concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 112º corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo il Master di II livello in Diritto, Gestione e Organizzazione della Sicurezza.